Laëtita Milot maman : Elle dévoile un rare cliché de famille

C’est en 2018 que Laëtitia Milot est devenue maman pour la première fois en donnant naissance à sa fille Lyana. Une véritable victoire pour l’actrice qui est touchée d’endométriose. Malheureusement, Laëtitia Milot a révélé en 2020 dans l’émission "La Boîte à secrets" qu’elle ne pourrait plus avoir d’enfants : "On voulait fonder une plus grande famille, avoir un deuxième enfant. Avec Lyana, on a gagné une bataille contre l'endométriose. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas possible d'avoir un deuxième enfant. Je ne pourrai pas donner la vie une deuxième fois. Mais on n'a pas le droit de se plaindre. Tous les deux, la vie nous a donné le plus beau cadeau qui est Lyana. On en profite à fond. Et justement, cette mauvaise nouvelle, j'en fais une force pour me battre pour toutes ces femmes qui souffrent en silence, tous ces couples qui galèrent à avoir un enfant".

"Tu remplis notre coeur d’amour"

Profitant complètement de sa fille, Laëtitia Milot a célébré l’anniversaire de la fillette ce samedi 15 mai. Sur son compte Instagram, la femme de Badri a dévoilé un rare cliché de famille pour les 3 ans de Lyana. Sur la photo, la comédienne affiche un large sourire en compagnie de son mari et de sa fille qui cache son visage : "3 ans ... déjà!!!! Notre chérie, tu remplis notre cœur d’amour. Tu deviens une vraie petite fille. Que le temps passe vite ! On t’aime fort", a écrit l’actrice en légende. Une belle photo qui a rapidement fait réagir les internautes : "Ohhhhh magnifique photo !!! Quelle belle famille heureuse", "Joyeux anniversaire à votre princesse ","Vous êtes rayonnants ! Plein de bonheur !", "Joyeux Anniversaire Lyana qui fait le grand bonheur de ses parents".

Par Alexia Felix