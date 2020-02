Laëtitia Milot atteinte d'endométriose : comment évolue sa maladie ?

Voilà maintenant plus de dix ans que Laëtitia Milot mène publiquement son combat contre l’endométriose. Diagnostiquée alors qu’elle avait 25 ans, la comédienne vient finalement d’apprendre qu’elle ne pourra plus avoir d’enfant : "Je ne pourrai plus donner la vie" confiait-elle en larmes, sur le plateau de la Boite à secrets, sur France 3 le 3 février dernier.

Laëtitia Milot : SON ENDOMETRIOSE EVOLUE

Contre cette pathologie qui touche 1 femme sur 10, l’ancienne star de "Plus belle la vie" aura néanmoins gagné un combat puisqu’elle a donné naissance à une petite fille prénommée Lyana en mai 2018. Consciente qu’elle ne pourra plus tomber enceinte à l’avenir, Laetitia Milot se confie désormais sur l’évolution de la maladie dans une interview accordée à Medisite : "La maladie a repris le dessus après l’accouchement (…) Et il se trouve qu’elle a beaucoup trop évolué désormais."

"Les gynécologues ont tendance à dire aux patientes : 'Tombez enceinte et ça ira mieux'. Ce n’est pas vrai. La grossesse ne guérit pas l’endométriose. Après l’accouchement, l’endométriose a mis 3 à 4 mois avant de réapparaître. J’ai retrouvé mes symptômes" continue la comédienne qui en novembre dernier, avait encore une fois dû être hospitalisée d’urgence. Comme l’actrice Ingrid Chauvin qui s’est plusieurs fois exprimée avec colère sur les procédures liées à l’adoption, Laetitia Milot sait que c’est un projet qui nécessite beaucoup de patience : "On a déjà envisagé l’adoption avant d’avoir Lyana. Et on y pense encore. Mais c’est un autre combat. Nous vivons dans un pays dans lequel ce projet est très long à réaliser. Et je ne me vois pas adopter dans 4, 5, voire 10 ans". a-t-elle conclu.

Par E.S.