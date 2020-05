Laetitia Milot célèbre l’anniversaire de sa fille avec une rare photo de famille

La comédienne découverte dans la série "Plus belle la vie" a mené un long combat avant de devenir maman. Atteinte d’endométriose, une maladie qui touche environ une femme sur dix, Laetitia Milot a vécu un grand bonheur le 14 mai 2018. Après des années à essayer de procréer, la ravissante actrice a donné naissance à une petite fille prénommée Lyana. Discrète sur sa vie privée, elle poste quelques photos ou vidéos mais ne dévoile jamais le visage de sa petite. Confinée en famille, Laetitia Milot et son mari Badri ont donc pu profiter au maximum de leur fille, partageant quelques moments sur Instagram. Et jeudi 14 mai, ils célébraient tous ensemble les deux ans de Lyana.

L’actrice fait une émouvante déclaration à sa fille

Pour cette date si importante, Laetitia Milot avait tout prévu comme on peut le découvrir sur son post Instagram. Ballons festifs, lettres de couleur rose pour former le prénom Lyana et bonne humeur bien évidemment. Pour l’occasion, l’actrice a posté une photo de famille avec sa fille de dos, son mari qui porte la petite, elle-même tout sourire mais aussi leurs deux chiens qui prennent sagement la pose. Laetitia Milot est rayonnante sur le cliché. En légende, elle fait une tendre déclaration à sa fille. "C’est fou comme le temps passe vite. Déjà deux ans de pur bonheur ! Mon ange, mon miracle, mon amour, mon cœur, mon soleil je te souhaite un merveilleux anniversaire. Je t’aime si fort ma chérie". Un message émouvant salué en commentaire notamment par l’humoriste Ariane Brodier ou encore la chanteuse Laam et l’actrice Aurélie Konaté.

