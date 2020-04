Laëtitia Milot confinée avec sa fille : son gros craquage sur Instagram

Voilà près de quarante jours que les Français sont confinés chez eux. Et il semblerait que l'enfermement en fasse dérailler plus d'un ! Ce lundi 20 avril 2020, c'est Laëtitia Milot qui avoue avoir "craqué".

Confiné avec son mari Badri et leur fille Lyana, l'actrice de 39 ans vit cette période compliquée dans sa maison située dans le Var, loin de la cohue parisienne : "Tout n'est pas rose, bien sûr. Il arrive que l'on se dispute, mais on a toujours été assez fusionnels, encore plus depuis la naissance de Lyana, car comme son métier (webmaster, NDLR) lui permet de travailler partout, il m'accompagne souvent sur les tournages. Donc le confinement est surmontable", avait-elle confié à Gala le 9 avril dernier.

Gros craquage sur Instagram

Pour les délires en tout genre, la comédienne que nous avons adoré dans "Plus belle la vie" peut compter sur sa fille Lyana, qui fêtera ses 2 ans le 14 mai prochain. Ce lundi 20 avril 2020, Laëtitia Milot a publié sur son compte Instagram, une vidéo sur laquelle on la voit sautiller sur un animal en peluche. L'actrice s'amuse à suivre son chien et sa fille qui elle, avance sur un jouet à roulettes.



"Ça y est j'ai craqué ! #tagada #tagada" s'amuse la jolie brune en légende de la publication. De quoi rendre hilares ses abonnés : "Voilà les Dalton", "Faut bien s'amuser et occuper nos enfants comme on peut", "Ça devient dur, le confinement !"peut-on en effet lire en commentaires.

Un joyeux post après les récentes et tristes déclarations de l'actrice sur son état de santé : "On voulait fonder une plus grande famille, avoir un deuxième enfant. Avec Lyana, on a gagné une bataille contre l'endométriose. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas possible d'avoir un deuxième enfant. Je ne pourrai pas donner la vie une deuxième fois", confiait-elle, en larmes il y a quelques semaines.



Par E.S.