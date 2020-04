Laetitia Milot confinée : ses étonnantes révélations à Jarry

En pleine période de confinement, les personnalités publiques ont trouvé un moyen de garder contact avec leurs fans : les lives sur les réseaux sociaux. Ainsi, nombreux sont ceux qui proposent des jeux, des interviews et des questions/réponses en direct. A l’image de Karine Le Marchand qui souhaite aider les célibataires à rencontrer l’amour, Jarry invite quotidiennement une personnalité dans son "Jarry Show" pour un échange souvent riche en confidences. Laetitia Milot, invitée du samedi 4 avril n’échappe pas à la règle. La comédienne révélée dans la série "Plus belle la vie" s’est volontiers prêtée au jeu et fait d’étonnantes révélations !

"Je suis une toquée du ménage"

Jarry a donc posé des questions plutôt drôles et indiscrètes à Laetitia Milot. La jeune maman de la petite Lyana a répondu avec beaucoup de franchise et c’est très drôle. Au moment d’évoquer sa tâche ménagère préférée, l’ancienne candidate de DALS surprend : "Je suis une toquée du ménage et j’aime beaucoup faire le ménage. (…) Il y a un truc que j’aime faire et que je fais tout le temps, c’est nettoyer les toilettes !" Une réponse surprenante qui fait bien rire Jarry. A la question, "Si ton mec pète au lit, quelle est ta réaction ?", Laetitia Milot fait preuve de répartie : "Bah c’est moi qui pète plus souvent au lit que lui !". Si elle rigole, elle tient à préciser sa technique, "S’il pète au lit, (…) il faut laisser le drap sur toi et ne pas ventiler et laisser l’odeur partir". Une session live pleine d’anecdotes qui a bien fait rire l’humoriste et l’actrice.

Par Non Stop People TV