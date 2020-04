Laëtitia Milot confinée : son message fort au corps médical face au coronavirus

Le 4 avril dernier, Laëtitia Milot était l'invitée en direct du "Jarry Show" sur les réseaux sociaux. Confinée avec sa fille et son mari, elle en a profité pour raconter à quel point elle aime faire le ménage. "Je suis une toquée du ménage (...) Il y a un truc que j'aime faire et que je fais tout le temps, c'est nettoyer les toilettes !" lançait-elle. Quelques jours plus tard - le lundi 13 avril exactement - les téléspectateurs ont retrouvé la comédienne de 39 ans dans "Tous en cuisine", l'émission que présente Cyril Lignac sur M6. Et autant dire qu'elle n'a pas brillé par ses performances culinaires.

Dans une interview qu'elle a accordée au magazine "Nous Deux", Laëtitia Milot s'est confiée sur son quotidien. Comment passe-t-elle ses journées en plein confinement ? "Je joue un peu au piano. J'aimerais profiter du confinement pour améliorer mes gammes. On prévoit plein de choses, je fais des listes de toutes celles que je voudrais faire, mais j'ai une petite fille de 23 mois qui demande beaucoup de temps", a-t-elle dit.

"Ils font un travail exemplaire"

Dans ce même entretien, Laëtitia Milot a eu une pensée pour les soignants qui sont en première ligne dans cette lutte contre l'épidémie de coronavirus. Un corps médical auquel l'actrice est attachée, sa maman étant infirmière.

"J'ai grandi dans le milieu hospitalier et j'ai vu que les soignantes, pas seulement durant cette période très spéciale, il faut être lucide : ils ont beaucoup d'heures de travail durant lesquelles ils se mettent en danger très souvent. Ce sont des personnes qui font un travail exemplaire et qui méritent notre reconnaissance depuis bien plus longtemps que l'épidémie", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV