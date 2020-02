Laëtitia Milot en larmes : elle ne pourra "plus donner la vie"

Laëtitia Milot espérait pouvoir gagner une seconde bataille contre l'endométriose. Depuis plus de dix ans, la comédienne se bat au quotidien contre sa maladie, pouvant provoquer l'infertilité. Après une opération en 2017, Laetitia Milot avait pu réaliser son rêve d'avoir un enfant. La naissance de sa petite Lyana en mai 2018 a été une première victoire pour la jeune maman et son époux Badri Menaia. Mais face à l'endométriose, Laëtitia Milot doit continuer de se battre. En novembre 2019, elle avait subi une seconde intervention chirurgicale. Alors qu'elle souhaitait agrandir sa famille, la comédienne a annoncé une triste nouvelle dans "La Boîte à Secrets" ce vendredi 7 février sur France 3.

Laetitia Milot n'aura pas un deuxième enfant

La nouvelle bataille de Laëtitia Milot a été gagnée par l'endométriose. "On voulait fonder une plus grande famille, avoir un deuxième enfant. Avec Lyana on a gagné une bataille contre l'endométriose. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas possible d'avoir un deuxième enfant. Je ne pourrai pas donner la vie une deuxième fois", a annoncé la comédienne en larmes. Malgré la fin de son rêve, Laëtitia Milot reste combative et pense au combat des autres femmes. "Mais on n'a pas le droit de se plaindre. Tous les deux, la vie nous a donné le plus beau cadeau qui est Lyana. On en profite à fond. Et justement, cette mauvaise nouvelle, j'en fais une force pour me battre pour toutes ces femmes qui souffrent en silence. Tous ces couples qui galèrent à avoir un enfant", a témoigné Laëtitia devant Faustine Bollaert très émue.

Par Marie Merlet