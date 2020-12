Laëtitia Milot joue les Pretty Woman sur Instagram et charme ses abonnés

En ce mois de décembre, la magie de Noël a commencé et les films féériques et plein d'optimisme s'enchaînent sur les chaînes de télévision. Ce lundi 7 décembre, TF1 diffuse en prime-time, "Un bébé pour Noël", qui met en lumière l'actrice Laëtitia Milot dans le rôle de Noémie, une institutrice qui se réveille à l'hôpital après avoir passé six mois dans le coma. À sa grande surprise, elle découvre qu'elle est enceinte mais a oublié la semaine qui a précédé son accident. Résultat, elle ne sait pas qui est le père de son bébé... Une situation des plus délicates. Cette comédie déjantée promet de redonner le sourire aux téléspectateurs, tout comme Laëtitia Milot. D'ailleurs, samedi 5 décembre, l'actrice française s'est amusée à jouer à Pretty Woman en partageant une vidéo sur son compte Instagram qui a charmé ses nombreux abonnés.

Un véritable caméléon

Laëtitia Milot possède une belle filmographie à son actif. À 40 ans, elle est à l'affiche de plus d'une vingtaine de films et de séries. Pour rappeler à ses fans ses rôles préférés, celle qui a été révélée grâce à la série "Plus belle la vie" sur France 3 a posté une vidéo d'elle où elle dévoile ses "personnages préférés interprétés". Pour illustrer sa vidéo, elle a adopté une tenue différente pour chaque personnage. De Mélanie Rinato, en passant par Valentine ou encore Olivia Alessandri, Laëtitia Milot prouve qu'elle est un véritable caméléon. Sa vidéo, digne d'une influenceuse mode, a suscité un vif intérêt de la part de ses fans. "Ma petite pretty woman adorée, tu es magnifique", "J’adore ! Super original, que de beaux rôles tu as interprété" ou encore "Trop sympa la vidéo", commentent les internautes séduits. Laëtitia Milot a fait son effet !

Par Solène Sab