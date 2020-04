Laëtitia Milot maman : pourquoi elle ne pourra pas avoir d’autres enfants

Après l'avoir retrouvée fin 2019 sur TF1 dans la série "Olivia", Laëtitia Milot débarque ce mercredi 15 avril sur France 2. En effet, l'actrice est l'héroïne d'une toute nouvelle série familiale baptisée "Réunions" dans laquelle elle incarne le personnage de Chloé. Dans un entretien qu'elle a accordé à Cinetelerevue.be, la comédienne s'est confiée sur ce nouveau projet. "C'est une comédie familiale extrêmement bien écrite et divertissante", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Chloé est une femme très attachée à l'idée de conserver un cocon familial pour ses enfants, Vanessa et Maxime, qu'elle a eus avec Dominique, et Enzo, le petit dernier, dont Jérémy est le père. Elle est très positive, aime chercher la solution à un problème ou trouver le moyen de désamorcer un conflit".

"Cette mauvaise nouvelle, j'en fait une force"

En 2018, Laëtitia Milot est devenue l'heureuse maman d'une petite Lyana après un long combat contre l'endométriose. Mais en novembre 2019, la comédienne a subi une seconde intervention chirurgicale dans sa lutte contre la maladie. Alors qu'elle souhaitait agrandir sa famille avec son époux Badri Menaia, elle a annoncé en février dernier une triste nouvelle dans l'émission "La Boîte à Secrets" diffusée sur France 3.

"On voulait fonder une plus grande famille, avoir un deuxième enfant. Avec Lyana, on a gagné une bataille contre l'endométriose. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas possible d'avoir un deuxième enfant. Je ne pourrai pas donner la vie une deuxième fois", confiait-elle, en larmes. "Mais on n'a pas le droit de se plaindre", continuait-elle. "Tous les deux, la vie nous a donné le plus beau cadeau qui est Lyana. On en profite à fond. Et justement, cette mauvaise nouvelle, j'en fais une force pour me battre pour toutes ces femmes qui souffrent en silence, tous ces couples qui galèrent à avoir un enfant".

Par Non Stop People TV