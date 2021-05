Laetitia Milot : pourquoi la production refuse son retour dans Plus Belle la vie ?

Laetitia Milot ne chôme pas. Depuis plusieurs années maintenant, l'actrice enchaîne les différents projets. Le 12 mai prochain, elle sortira son nouveau roman "Sélia" un thriller psychologique que les fans attendent avec impatience. À cette occasion, elle s'est confiée dans les colonnes de Télé Star sur ses différents projets et sur ce rythme effréné qu'elle adore : "On a beau me dire de freiner, j'aime bien ce genre de vie, nous explique l'actrice. Cela ne m'empêche pas d'être une maman hyper attentionnée et d'être hyper proche de mon mari et de ma famille. Mais, je mène aussi ma vie professionnelle" explique-t-elle avant de poursuivre : "J'aime tourner et écrire. Depuis que j'ai découvert ce rythme de vie, j'ai des idées plein la tête. Je suis boulimique de travail. J'épuise tout le monde autour de moi, mon mari en a parfois marre".

"J'ai revendiqué mon envie de retour depuis trois ans"

Mais parmi tous ces projets, Laetitia Milot aimerait renouer avec un plus particulièrement : celui de revenir dans la série qui l'a fait connaître du grand public "Plus belle la vie". En effet, après quatorze ans a interprété le rôle de Mélanie, la production a décidé d'écarter son personnage, au grand dam de l'actrice.

Depuis trois ans maintenant, elle a fait part à de nombreuses reprises de son envie, mais également celles des téléspectateurs, de faire son grand retour dans la série. Mais il semblerait que la production ne soit pas prête à changer d'avis. "Je leur dois beaucoup, affirme-t-elle. J'ai revendiqué mon envie de retour depuis trois ans, pour le public qui le réclame. Mais la production ne souhaite malheureusement pas que Mélanie revienne" avoue-t-elle.

Déterminée, l'actrice n'hésite pas à mettre toutes les chances de son côté pour le retour de son personnage : "Depuis trois ans, je me rends disponible, quelques mois dans l'année, en prévision du retour de Mélanie dans 'Plus belle la vie', sur France 3. Malheureusement, les auteurs n'ont pas encore trouvé le bon scénario pour faire revenir mon personnage au Mistral" expliquait-elle, non sans amertume.

Par J.F.