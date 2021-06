Laetitia Milot : rares confidences sur son ex-compagnon décédé d’un cancer

Laetitia Milot a vécu plusieurs périodes douloureuses au cours de sa vie. La plus récente, l’ancienne comédienne star de "Plus Belle La Vie" l’a racontée sur le plateau de "Touche pas à mon poste" le mois dernier. Face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, Laetitia Milot a révélé avoir été menacée de mort par un fan. Une expérience choquante pour la maman de Lyana. Mais ce n’est pas le seul traumatisme qu’a vécu Laetitia Milot.

"Yannis s’est battu jusqu’au bout"

Il y a vingt ans, la comédienne perdait un être cher : son compagnon Yannis décédé des suites d’un cancer. Un sujet que Laetitia Milot n’évoque que très rarement dans les médias. Ce mardi 1er juin 2021, l’actrice a accepté d’en parler dans "Télé Poche". Et pour cause, Laetitia Milot lui rend hommage dans le téléfilm "Liés pour la vie". Il est adapté de son roman du même nom. Dans ce téléfilm, Laetitia Milot incarne une cavalière en pleine préparation pour les Jeux Olympiques. Renversée par un chauffard, elle perd l’usage de ses jambes et réapprend à vivre avec son handicap. Un sujet qui la touche particulièrement : "Mon parrain et ma marraine que j’aimais énormément étaient non valides. Cela a également été le cas de Yannis dans les derniers temps". Laetitia Milot a fait de rares confidences sur la disparition de son ancien compagnon. Il est mort à l’âge de 22 ans. "Lui aussi s’est battu jusqu’au bout, avec le sourire. Ces trois personnes sont des exemples qui m'ont donné la force et la rage de me battre et d'avancer dans la vie", déclare Laetitia Milot avant de poursuivre : "Cette force, ce courage, cette résilience face à la maladie, je les ai puisés en lui".

Par Matilde A.