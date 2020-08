Laëtitia Milot : son roman "Liés pour la vie" adapté en téléfilm sur TF1

C'est la deuxième fois que Laëtitia Milot est mise à l'honneur sur TF1. En 2015, la chaîne avait adapté son premier roman "On se retrouvera". C'est maintenant au tour de son deuxième ouvrage, "Liés pour la vie" sorti en 2017. Le tournage a démarré le 3 août et prendra fin le 1er septembre. On retrouvera au casting Laëtitia Milot ainsi que François Vincentelli, Cristiana Reali ou encore Antoine Duléry. Pour l'instant, aucune date de diffusion n'a été annoncée. Le téléfilm suivra le destin tragique d'une sportive. Dans un communiqué publié par TF1, la chaîne dévoile le pitch : "Alors qu’elle s’entraîne pour les Jeux olympiques, la vie de Lucie bascule en une nuit. La jeune femme est renversée par une voiture et perd l’usage de ses jambes. C’est la fin d’un rêve. Lucie perd tout : ses espoirs de médaille, sa relation privilégiée avec son père qui l’entraîne depuis toujours, mais surtout, sa complicité unique avec Saphir, son cheval".

Laetitia milot à l'honneur

"Alors qu’elle tente de se reconstruire, d’accepter son handicap, elle rencontre Marc, un homme cassé par la vie qu’elle croise par hasard à l’hôpital. Une histoire débute entre eux. Ce que Lucie ignore, c’est que Marc est aussi le chauffard qui l’a renversée ce fameux soir" poursuit la chaîne dans son communiqué. C'est sur Instagram que l'actrice Laëtitia Milot a annoncé la nouvelle. Elle a posté une photo en compagnie d'un cheval : "Après l’adaptation de mon premier roman On se retrouvera, j’ai l’immense plaisir de vous annoncer l’adaptation de mon dernier Liés pour la vie publié chez les éditions Plon avec TF1" a-t-elle écrit en légende.

Par J.F.