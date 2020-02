Laetitia Milot sous le charme de Richard Anconina, l’étonnante séquence diffusée dans TPMP

Ce mercredi 5 février, Richard Anconina était à l’affiche de la fiction "Un mauvais garçon" diffusée en prime-time sur France 2. Dans ce téléfilm, il incarne un professeur d’université dont le passé de taulard ressurgi et met en péril sa vie actuelle. Pour ce rôle, l’acteur s’est beaucoup investi et depuis le début de la semaine enchaine les plateaux télés pour en faire la promotion. Ce mercredi ne dérogeant pas à la règle, Richard Anconina était l’invité de Cyril Hanouna dans "TPMP".

"Il m’intimide", avoue Laetitia Milot

L’animateur de C8 est allé chercher loin. Au cours de l’émission, sous forme de quiz, il interroge ses chroniqueurs pour savoir quelle anecdote concernant Richard Anconina est vraie ou fausse. Et aussi fou que cela puisse paraître, "Il s’est fait draguer par Laetitia Milot" est… une bonne réponse ! "C’était chez Thierry Ardisson, explique l’animateur, elle était dans le public et vous ne l’avez pas laissé insensible regardez ça." L’extrait de Tout le monde en parle du 22 avril 2000 est alors lancé. Thierry Ardisson interroge Richard Anconina et Laurent Gerra autour de lui "vous ne trouvez pas que ça manque un peu de fille, là, non ?" Puis, il désigne une jeune fille dans le public. "Tiens, vous, venez là." Docile, la jeune fille se lève et vient s’assoir à côté de Richard Anconina. Elle est vêtue d’un jean bleu et d’un débardeur rose très échancré. Elle se saisit du micro et dit son nom "Laetitia". On reconnaît bien Laetitia Milot dont c’est la première apparition à la télé, quatre ans avant "Opération séduction" sur M6, la téléréalité qui a lancé sa carrière. Tout sourire, Laetita Milot minaude devant Richard Anconina qui la fixe en souriant. "Il m’intimide beaucoup", avoue la jeune femme.

De retour sur le plateau de "TPMP", Cyril Hanouna veut savoir si c’est allé plus loin entre les deux acteurs. Si Richard Anconina admet l’avoir recroisée, il est assure que non, il ne s’est rien passé entre eux.

Une séquence à retrouver à cette adresse.