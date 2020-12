L'amour est dans le pré 2020 : Alexandre opéré après un violent accident, il raconte

Le 14 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 15e saison de "L'amour est dans le pré". L'occasion de retrouver les 13 agriculteurs au casting quelques mois après la diffusion de leurs portraits sur la chaîne. Lors de son speed-dating, Mathieu a eu un véritable coup de coeur pour Alexandre, un jockey de 25 ans. Il a également convié Johnny sur son exploitation. Mais au fil du temps, ses sentiments pour Alexandre se sont développés et des premiers gestes tendres ont été échangés. Une fois seul avec Johnny, Mathieu lui a exprimé sa préférence pour le jeune jockey. Afin de les laisser vivre leur histoire, Johnny a quitté les lieux.

Dans l'épisode diffusé le 23 novembre dernier, Mathieu et Alexandre ont campé sur la plage avant de profiter de deux semaines de vacances. Un séjour pendant lequel le jockey a fait la connaissance du meilleur ami et ex de l'éleveur de taureaux. Leur relation a aussi évolué puisqu'il lui a annoncé qu'il avait démissionné de son job à Deauville et qu'il cherchait du travail dans la région de son compagnon. "Je viens d'appeler un entraîneur qui n'est pas loin (...) Très intéressé (...) Il a une écurie de course avec 18 chevaux. C'est à une heure de route, c'est faisable. C'est une affaire familiale (...) Je suis très content", lui confiait-il.

"Il va falloir songer à une reconversion"

Mais dix jours après son installation chez Mathieu, Alexandre a été victime d'un accident sur son nouveau lieu de travail à Marseille qui a totalement remis en question son avenir professionnel. "Le premier jour, je me suis fait une triple fracture de l'humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d'un coup de pied, une autre au niveau de l'arcade. J'ai des plaques et des broches dans le bras. Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an. Il va falloir songer à une reconversion. Je vais entamer une formation dans l'immobilier pour être agent commercial", a-t-il confié à Télé-Loisirs. Et de poursuivre : "Ça a été un coup dur. Je suis passé par toutes les émotions, mais heureusement qu'il y avait Mathieu pour m'épauler. Je me suis dit que c'était peut-être le destin que j'arrête de travaille dans les courses".

Le jour de son accident, Mathieu a eu un mauvais pressentiment, comme il l'a raconté à nos confrères. "Il part à 5h du matin, et à 8h30, j'ai une p*tain d'angoisse, mais un truc de malade. Je lui envoie un texto en lui expliquant que j'ai une crise d'angoisse profonde et que j'espère que tout va bien. Il me répond : 'Oui, oui, je suis à mon quatrième cheval, tout va bien'. Une demi-heure après, les urgences m'appelaient. Il a été opéré dans l'après-midi", a-t-il dit.

Par Clara P