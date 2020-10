L'amour est dans le pré 2020 - Cathy : cette terrible épreuve pour laquelle elle a été "soignée"

Le 9 mars dernier, les téléspectateurs retrouvaient Karine Le Marchand pour la première soirée de diffusion des portraits de "L'amour est dans le pré". Au cours de cette soirée, l'animatrice a fait la connaissance de Cathy, une viticultrice de 41 ans qui a démarré le métier à l'âge de 18 ans. Décrite comme une femme de "caractère" à la fois "entreprenante" et "hyperactive", cette dernière s'était confiée sur ce qui lui pèse le plus dans la solitude. "Le soir, quand j'arrive à la maison, la maison est vide. Je ne mange pas le soir, parce que toute seule, ça ne sert à rien de manger. Je n'aime pas la solitude, c'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours en action", disait-elle.

Dans la suite de cet échange, Cathy se disait "trop compliquée" en amour. "Pas de barbus, pas de chauve, pas poilu. J'aime bien que la personne que je rencontre soit propre sur elle, c'est-à-dire que la barbe pour moi, ça fait sale, après c'est chacun ses goûts", continuait-elle. À l'issue de son speed-dating, Cathy a invité un seul prétendant sur les trois qui étaient présents. Ce lundi 19 octobre, les téléspectateurs suivront les premiers pas de l'heureux élu pour qui la vie très rythmée de Cathy pourrait bien être déstabilisante.

Un suicide dans sa famille en 2016

En mars dernier, lors de la diffusion de son portrait dans "L'amour est dans le pré", Cathy s'était confiée sur cette terrible épreuve qu'elle a traversée en 2016, à savoir le suicide de son père. "On a eu un souci sur la propriété. À la base, on avait 30 hectares de vignes (...) Il a fait une erreur dans les traitements phytosanitaires (...) Il a mis du désherbant dans les produits et du coup, j'ai perdu 15 hectares sur 30. Je m'en suis aperçue parce que trois jours après, je suis venue dans les vignes et je voyais qu'elles commençaient à se rétrécir", racontait-elle.

Et de poursuivre : "Le lundi 1er août 2016, je suis arrivée sur ma parcelle de vignes, j'étais hyper contente parce que l'hectare que j'avais essayé repoussait (...) J'arrive au bout, j'ai vu la voiture de mon père, je me suis avancée et je l'ai trouvé par terre (...) Il a fait une erreur et cette erreur-là, il ne l'a pas acceptée. J'ai été soignée (...) Pendant un an, j'étais vraiment très mal".

Vous êtes aussi dynamique et plein d’énergie ?

Cathy est dans les starting blocks !

Ecrivez lui : https://t.co/GnC2y3oFBx

Retrouvez les portraits des nouveaux agriculteurs de l'Amour est dans le pré demain à 10:40 #ADP pic.twitter.com/XyuuykGAgF — M6 (@M6) April 3, 2020

Par Clara P