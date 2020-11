L'amour est dans le pré 2020 : Charlotte maman, elle dévoile une photo de sa fille sur Instagram

C'est une 15e saison inédite de "L'amour est dans le pré" que M6 diffuse actuellement. L'occasion pour les fans du programme de retrouver chaque semaine les 13 agriculteurs qui composent cette édition 2020, dont Laurent. Lors de ses rendez-vous amoureux, le célibataire avait fait la connaissance de plusieurs jeunes femmes, dont celle de Charlotte et Émilie. Ces dernières ont accepté de le suivre sur son exploitation pour cinq jours à la découverte de son environnement, mais pas seulement. En effet, toutes les deux espèrent en apprendre davantage sur lui dans l'espoir de vivre une histoire d'amour par la suite.

En attendant, dans l'épisode 8 de "L'amour est dans le pré 2020" diffusé ce lundi 2 novembre sur M6, le séjour à la ferme de Charlotte et Emilie va prendre une toute autre tournure. En effet, dans un extrait diffusé sur la page Instagram officielle de M6, les deux prétendantes reprochent à Laurent de laisser peu de place à la séduction, lui qui reste focus sur les tâches de la ferme. Ce dernier va devoir faire des efforts s'il ne veut pas tout gâcher...

Un amour de maman

Le 22 septembre dernier, peu après la diffusion du premier épisode de "L'amour est dans le pré" sur M6, Non Stop People a contacté Charlotte par téléphone. Cette dernière avait accepté de revenir sur son speed-dating avec Laurent, nous confiant avoir été "perdue" après leur rencontre. Dans ce même entretien, nous avions voulu savoir ce qui l'avait autant touchée lorsqu'elle avait évoqué sa fille.

"Ma fille et moi, nous avons eu un parcours un peu difficile. Je me suis séparée du papa à sa naissance donc je l'élève seule. On est très proches, très fusionnelles. Je sais que je suis maman à 100% et ma fille, c'est tout", nous disait-elle. Active sur sa page Instagram, Charlotte a récemment dévoilé une photo de sa fille dans sa story. L'occasion pour ses abonnés de découvrir son joli visage.

Par Clara P