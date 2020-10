L'amour est dans le pré 2020 : Charlotte pas sincère avec Laurent ? Elle répond aux critiques (Exclu)

Le coup d'envoi de la 15e et nouvelle saison de "L'amour est dans le pré" a été donné le 14 septembre dernier sur M6. Avec Karine Le Marchand, les téléspectateurs ont suivi les premières rencontres amoureuses des agriculteurs de cette édition 2020, notamment celles de Laurent. Très vite, ce dernier a craqué pour Charlotte, une jeune maman de 29 ans. Avant de se rendre chez lui, le portrait de cette pétillante célibataire a été diffusé sur la chaîne. "J'aime bien prendre soin de moi, être bien habillée. Ça fait partie de mon bien-être personnel. J'ai ce besoin d'avoir une maison propre et ordonnée. Je trouve que c'est important de vivre dans un lieu sain (...) Je sais cuisiner (...) Séduire un homme, ça passe aussi un petit peu par l'assiette. Je ne connais pas du tout le monde agricole", confiait-elle.

Une présentation qui n'a pas manqué de faire réagir Twitter. En effet, certains internautes ont confié qu'ils doutaient de sa sincérité. "Charlotte s'est trompée de casting, ce n'est pas 'Les Anges'", postait l'un d'entre eux. "Pour moi, Charlotte est juste là pour passer à la télé", poursuivait un autre. D'autres ont du mal à croire qu'elle puisse s'intéresser à une personne comme Laurent - issue du monde agricole - elle qui est citadine. "Je reste sceptique sur la venue de Charlotte à la ferme... Pas sûr qu'elle reste", postait un internaute.

"Ça a été un déferlement"

Contactée par Non Stop People, Charlotte a accepté de réagir aux critiques dont elle a été la cible après la diffusion du premier épisode de "L'amour est dans le pré" sur M6. "Je ne sais même pas si je dois me justifier ou pas", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Le plus important, c’est que je suis en paix avec moi-même et que tout mon entourage me retrouve dans ce que je suis. En tant que maman toute seule, je ne me serais jamais permis d’écrire un courrier si ça n’était pas sincère. Je savais qu’en faisant ça, j’engageais énormément de choses. Je savais qu’on allait me voir comme la petite jeune citadine. Forcément, on a deux milieux totalement opposés, deux vies totalement opposées. On a quand même 16 ans d’écart. Je savais que j’allais être critiquée. Après, parler d'un manque de sincérité, ça reste une diffusion d’un speed-dating de dix minutes. Les internautes et les téléspectateurs peuvent se permettre de juger sur ces dix minutes, mais ça reste dix minutes. Ils se feront leur propre avis. Après, ce n’est pas facile à encaisser. Ça a été un déferlement".

