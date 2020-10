L'amour est dans le pré 2020 : Eric le chevrier peut-il reconquérir Claudine ?

Le 14 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 15e saison de "L'amour est dans le pré". Lors des speed-datings, les téléspectateurs ont retrouvé Karine Le Marchand, l'animatrice de l'émission. Pour la première fois dans l'histoire du programme, elle a pu assister à ces rendez-vous galants, notamment à celui d'Eric le chevrier avec Claudine. Une rencontre qui s'est très bien passée. L'animatrice a eu le sentiment qu'ils se connaissaient déjà. De plus, elle a trouvé l'agriculteur plus "épanoui". C'est donc sans surprise qu'il l'a choisie pour passer quelques jours sur son exploitation, ce qu'elle a tout de suite accepté.

Malheureusement, la bonne entente n'a pas duré. Lors de leur tout premier dîner à la ferme, Eric a laissé Claudine de côté pour le programme TV. Au lendemain de cette soirée, cette dernière lui a annoncé son départ. "On était assis là. Je me suis dit : 'Il va peut-être se retourner, discuter'. On a attendu, on est resté là et pas un mot", a-t-elle confié, en larmes. Ce qui l'a blessée, c'est que l'agriculteur lui a lancé : "Tu es jolie, mais tu ne remplaceras pas la télé". Eric le chevrier a tenté de se défendre. "C'est un rituel répétitif (...) Il n'y a pas mort d'homme (...) J'ai eu tort, mais j'ai fait largement de mon côté", a-t-il lâché.

Célibataire depuis 2013...

Malgré son mea-culpa, Eric le chevrier n'a pas réussi à convaincre Claudine de ne pas quitter son exploitation. Après avoir échangé leurs numéros de téléphone, la prétendante a quitté l'émission, sans pour autant totalement fermer la porte à une réconciliation. Mais pour cela, l'agriculteur va devoir changer son comportement. "J'attends de voir. Je pense que s'il est capable de réfléchir, mais là je ne peux pas, il faut que je rentre. S'il veut bouger, il le fait", a-t-elle confié. Comment Eric le chevrier va-t-il faire pour arranger la situation ? Pour l'aider, il pourra compter sur Karine Le Marchand qui, pour la première fois dans "L'amour est dans le pré", va intervenir pour tenter de les rabibocher. Un premier extrait a été dévoilé sur le compte Instagram de M6 dans lequel l'animatrice découvre leur échange de textos. Il lui a passé 64 appels et SMS dans le but de la reconquérir.

Qu'en pense Twitter ? Eric le chevrier peut-il reconquérir Claudine ? Le compte @thePsayhello a lancé un sondage juste après la diffusion de l'émission : "Vous croyez que c'est définitivement fini entre Eric et Claudine ?" 76,7% des internautes ont répondu oui. 23,3% pensent qu'il y a une chance de les revoir ensemble. Si des internautes ont vivement critiqué le comportement d'Eric le chevrier, d'autres ont pris sa défense. "Il n'est pas méchant, mais extrêmement maladroit", a posté l'un d'entre eux. "Il ne faut pas oublier qu'il est célibataire depuis 2013 et qu'il vient d'une famille dans laquelle il n'y avait aucune tendresse. Aussi, on ne connaît rien de son ancien ménage", a tenu à souligner un autre.

Vous croyez que c'est définitivement fini entre Eric et Claudine? #adp #adp2020 — thePenguinsayshello (@thePsayshello) October 19, 2020

Il est pas méchant mais extrêmement maladroit — Rémy HE (@rremyHE) October 23, 2020

#ADP : #claudine est adorable et pleine de bonnes intentions et attentions... Je pense qu'elle trouvera largement mieux qu'#ERIC qui est un monstre. Ce genre de comportement existe encore sur terre ?! https://t.co/zMX6xZJFxZ — Kamel Ben (@zinewadine) October 20, 2020

Oh je lis vos réactions sur #ADP et Éric le chevrier. Je vous trouve vachement durs quand même. Il ne faut pas oublier qu'il est célibataire depuis 2013 et qu'il vient d'une famille dans laquelle il n'y avait aucune tendresse. Aussi, on ne connait rien de son ancien ménage. — Dancing Queen (@_dancingq) October 20, 2020

Par Clara P