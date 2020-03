L'amour est dans le pré 2020 : Florian "chouchou" sur Twitter, son portrait fait le buzz

"L'amour est dans le pré" a fait son retour sur M6 lundi 9 mars avec la présentation des premiers portraits des 13 nouveaux agriculteurs au casting de cette 15e saison. Une nouvelle fois, Karine Le Marchand a sillonné la France à la rencontre de ces célibataires prêts à trouver l'amour. Ainsi, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Cathy, Pierre-Henri, Éric l'Auvergnat ou encore celle de Florian, un agriculteur de 37 ans touché par un drame en 2010. En effet, un arbre qu'il était en train de couper s'est abattu sur lui, le laissant paraplégique.

"Quand j'ai compris que le tronc allait me tomber dessus, j'ai couru. C'était trop tard", a-t-il raconté au Parisien. Un accident qui aurait pu lui être fatal. "On m'a annoncé que les vertèbres D12 et L1 étaient pétées et la moelle osseuse sectionnée. À 20 cm près, j'étais mort", a-t-il continué.

"Une force de la nature"

Florian s'est confié sur cet accident à Karine Le Marchand dans cette première partie des portraits de "L'amour est dans le pré". Une histoire qui a ému les internautes. En effet, l'agriculteur a reçu une multitude de messages positifs, devenant même le "chouchou" de cette 15e saison. "J'ai déjà mon chouchou... #Florian", a posté un internaute. "Florian est très touchant. J'ai trouvé mon chouchou de cette saison", a poursuivi un autre. Nombreux sont ceux aussi qui espèrent le voir faire une belle rencontre grâce au tournage de l'émission.

À noter que la semaine prochaine, M6 diffuse la deuxième soirée des portraits de cette édition 2020. Six nouveaux agriculteurs se confieront à Karine Le Marchand dans l'espoir de mettre un terme à leur solitude.

Florian va être le chouchou de cette saison #ADP pic.twitter.com/9Yov7pJ8rU — OdeurJasmin06 (@zoulika13) March 9, 2020

Florian est très clair dans sa tête. Une belle personne, avec un joli sourire. #ADP — AMG (@amgfrance) March 9, 2020

Beaucoup d’humilité chez Florian #ADP — Le temple Bleu (@LeTempleBleu) March 9, 2020

Il est fabuleux ce Florian !

Une force de la nature #ADP #adp2020 — Benedetti Roxana (@BenedettiRoxana) March 9, 2020

Florian est très touchant. J’ai trouvé mon chouchou de cette saison. #ADP — Sarah (@Sarah_Vssr) March 9, 2020

#ADP Quel courage Florian. il mérite de faire une belle rencontre — Lenita (@massato2) March 9, 2020

Florian mon chouchou #ADP — Soo nas (@Soo_nas) March 9, 2020

