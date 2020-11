L'amour est dans le pré 2020 : Florian "à l'aise" avec son corps, ses prétendantes témoignent

En mars dernier, lors de la diffusion des portraits des 13 agriculteurs au casting de "L'amour est dans le pré", les téléspectateurs ont fait la connaissance de Florian, premier agriculteur en fauteuil roulant à participer à l'émission. À 37 ans, il a déjà rencontré l'amour, mais son couple n'a pas survécu à l'épreuve de son accident. Il a convié deux prétendantes sur son exploitation, à savoir Lola et Emilie.

Ces dernières sont revenues sur leur expérience passée aux côtés de l'agriculteur dans un entretien accordé au Parisien. L'occasion pour Emilie de révéler dans un premier temps les recherches qu'elle a menées sur le handicap de Florian avant leur rencontre. "J'ai lu et regardé des émissions sur le sujet. Je voulais trouver le ton juste. Je sais que des personnes en situation de handicap peuvent se sentir infantilisées ou blessées par des maladresses. J'ai suivi l'émission 'Comme les autres' qui montre des séjours rassemblant valides et non valides. On découvre comment chacun vit la situation. On comprend les gestes qu'il faut éviter. J'ai trouvé ça éclairant", a-t-elle expliqué.

"Son corps est comme il est"

Lola, elle, "n'avait pas d'appréhensions" par rapport au handicap de Florian. Infirmière, elle "soigne des paraplégiques comme toute autre pathologie". C'est davantage le déroulé du speed-dating qui la stressait. "Du fait de mon métier, je savais à quoi m'attendre. Le handicap, je passe au-dessus. Je m'en suis détachée", a-t-elle continué.

Les deux prétendantes ont accepté de revenir sur la baignade qu'elles ont partagée avec Florian, séquence dans sa piscine diffusée le 26 septembre dernier sur M6. Face à elles, l'agriculteur "a dévoilé sans fard son corps", rappellent nos confrères. "Cela s'est fait de façon naturelle. Il n'y a plus de masses musculaires dans ses jambes, son corps est comme il est. Il n'y a eu aucune gêne. Florian est à l'aise. De mon côté, j'avais mûri ma démarche donc j'avais pris en compte cette particularité-là", a confié Emilie. De son côté, Lola a ajouté : "A aucun moment au cours de ces journées, on s'est dit on ne peut pas faire telle chose".

Par Clara P