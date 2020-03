L'amour est dans le pré 2020 : Florian miraculé, pourquoi son accident aurait pu lui être fatal

Une nouvelle fois, Karine Le Marchand a sillonné les campagnes de France à la rencontre de nouveaux agriculteurs en quête d'amour. Au total, 13 nouveaux coeurs à prendre ont accepté de se lancer dans cette aventure dont le coup d'envoi est donné ce lundi 9 mars par M6 avec la première soirée de diffusion des portraits. Vous découvrirez sept parcours de vie, notamment celui de Florian. À 37 ans, il est éleveur de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2004, il est à la tête de sa propre exploitation, lui qui baigne dans l'agriculture depuis toujours.

Pudique et timide, Florian est célibataire depuis 2011. Avant ça, il a eu deux relations sérieuses. Il souhaite refaire sa vie et se sent prêt à retomber amoureux. Mais sa future dulcinée devra faire le premier pas. "Faire le premier pas avec les femmes, c'est pas facile pour moi. Une fois que c'est parti, c'est bon, mais c'est vrai que la drague, c'est pas trop mon truc", a-t-il confié à M6.

"Une jambe derrière la tête"

En 2010, la vie de Florian bascule lorsque l'arbre qu'il était en train de couper s'abat sur lui, le laissant paraplégique. Un accident qu'il a évoqué lors d'un entretien exclusif au Parisien. "Quand j'ai compris que le tronc allait me tomber dessus, j'ai couru. C'était trop tard", a-t-il dit, précisant qu'il s'est retrouvé "une jambe derrière la tête". Hospitalisé à Limoges, il est pris en charge par l'équipe médicale qui lui visse immédiatement "des broches et une plaque dans le dos". Florian est passé près de la mort, comme il l'a ensuite révélé à nos confrères. "On m'a annoncé que les vertèbres D12 et L1 étaient pétées et la moelle osseuse sectionnée. À 20 cm près, j'étais mort".

Et de poursuivre : "Pour moi, le fauteuil, ça ne me gêne pas. Après, depuis mon accident, ma philosophie a changé, on ne voit pas la vie de la même façon, on relativise plus la chose". Florian a très vite repris son quotidien. Il a lui-même adapté son tracteur et son quad pour pouvoir travailler sur son exploitation. Il est aussi aidé par un salarié pour certaines tâches inaccessibles. La femme qu'il recherche ? "Je n'ai pas spécialement de critères physiques. Après, ça sera surtout au feeling", a-t-il dit.

