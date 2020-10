L'amour est dans le pré 2020 : Florian paraplégique, que lui est-il arrivé ?

Le 14 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 15e et nouvelle saison de "L'amour est dans le pré". L'occasion pour les téléspectateurs de suivre les premiers rendez-vous galants des 13 agriculteurs au casting de cette édition 2020. Ce lundi 5 octobre, la quête amoureuse continue pour certains d'entre eux, à l'image de Jérôme, Eric le chevrier et Jean-Claude. Quant à David et Florian, ces derniers vont rencontrer pour la première fois leurs prétendantes. Si le premier s'est présenté dans son portrait comme quelqu'un d'émotif, le second est un "grand timide".

Eleveur de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine, Florian est depuis 2004 à la tête de sa propre exploitation, lui qui baigne dans l'agriculture depuis toujours. Il est célibataire depuis 2011. Avant ça, il a eu deux relations sérieuses. S'il veut refaire sa vie, il a confié à Karine Le Marchand que sa future dulcinée devra faire le premier pas. "Faire le premier pas avec les femmes, c'est pas facile pour moi. Une fois que c'est parti, c'est bon, mais c'est vrai que la drague, c'est pas trop mon truc", disait-il en mars dernier. La femme qu'il recherche ? "Je n'ai pas spécialement de critères physiques. Après, ça sera surtout au feeling", ajoutait-il.

"On ne voit pas la vie de la même façon"

Avec la diffusion de son portrait sur M6, Florian s'est attiré la sympathie des internautes. Certains ont aussi été très touchés par son parcours de vie. En effet, le célibataire de 37 ans a été victime d'un accident en 2010 qui l'a rendu paraplégique. Sa vie bascule lorsque l'arbre qu'il était en train de couper s'abat sur lui. "Quand j'ai compris que le tronc allait me tomber dessus, j'ai couru. C'était trop tard", confiait-il au Parisien, précisant qu'il s'est retrouvé "une jambe derrière la tête". Hospitalisé à Limoges, il est pris en charge par l'équipe médicale qui lui visse immédiatement "des broches et une plaque dans le dos". Florian a vu la mort de près. "On m'a annoncé que les vertèbres D12 et L1 étaient pétées et la moelle osseuse sectionnée. À 20 cm près, j'étais mort", continuait-il.

Depuis son accident, Florian ne peut plus marcher. "Pour moi, le fauteuil, ça ne me gêne pas. Après (...) ma philosophie a changé, on ne voit pas la vie de la même façon, on relativise plus la chose". Florian a très vite renoué avec son quotidien, adaptant lui-même son tracteur et son quad pour pouvoir travailler sur son exploitation. Il est aussi aidé par un salarié pour certaines tâches inaccessibles.

Par Clara P