L’amour est dans le pré 2020 : gestes barrières, distanciation sociale, quels sont les changements ?

Après de longs mois d’attente, L’Amour est dans le pré va enfin faire son retour sur M6 ce lundi 14 septembre. Mais cette 15e saison est marquée par la crise du coronavirus en France. Pour mener à bien le tournage, les candidats ont dû s’adapter aux mesures barrières, et de nombreux changements ont eu lieu. Ainsi, Karine Le Marchand va assister aux rendez-vous via un écran grâce auquel elle pourra conseiller les candidats. En ce qui concerne la traditionnelle séance de distribution de courrier, elle n’aura pas lieu, puisque les candidats recevront directement chez eux les missives, avant de se rendre à Paris pour faire connaissance avec leurs prétendants et prétendantes.

Les baisers bien au rendez-vous

En ce qui concerne les contacts rapprochés entre les candidats, certains ont pu trouver la parade puisque Karine Le Marchand a assuré qu’avec du gel hydroalcoolique, les prétendants ont pu se toucher, bien que la désinfection des mains restait obligatoire : "Une fois que les agriculteurs et agricultrices ont choisi les prétendantes et prétendants, on les a testés ainsi que les équipes (de tournage) et même si le risque zéro n’existe pas, on a tout mis en œuvre pour maintenir des conditions sanitaires maximales, en s’assurant qu’il n’y avait pas de cas de Covid", a expliqué Déborah Huet, productrice du programme, qui a aussi assuré que les baisers seront bien au rendez-vous. Le premier épisode de L’amour est dans le pré sera à découvrir ce lundi 14 septembre sur M6 dès 21H.

Par Alexia Felix