L'amour est dans le pré 2020 - Jérôme : cette tromperie qui lui a "brisé le coeur"

C'est une nouvelle soirée champêtre qui attend les fidèles de "L'amour est dans le pré". Après la diffusion en mars dernier des 13 portraits des nouveaux agriculteurs de cette édition 2020, Karine Le Marchand a repris du service sur M6 pour le lancement de cette 15e saison de l'émission. Avec le coup d'envoi du programme le 14 septembre dernier, les téléspectateurs ont pu assister aux premiers rendez-vous amoureux, notamment celui de Laurent qui a tout de suite flashé pour Charlotte, une maman célibataire de 29 ans. La semaine dernière, Mathieu a choisi les deux prétendants qu'il souhaitait accueillir sur son exploitation, à savoir Alexandre et Johnny.

Ce lundi 28 septembre, dans l'épisode 3 de "L'amour est dans le pré", Jérôme se lance dans les speed-datings. Et ça s'annonce croustillant pour lui ! En effet, dans les premières images dévoilées sur la page Instagram de M6, ce maraîcher et céréalier de 37 ans a un coup de coeur pour l'une de ses prétendantes. Si Jérôme a souhaité participer à l'émission, c'est pour trouver la femme de sa vie. "Ce qui me manque le plus, c'est la vie de couple, quelqu'un de pétillant qui ait la joie de vivre, car pour le moment, ma première confidente, c'est ma mère, alors c'est bien, mais on ne peut pas tout dire", confiait-il dans son portrait.

des situations amoureuses "complexes"

Le parcours sentimental de Jérôme n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, comme l'a précisé M6 dans un communiqué. "Sa première copine, rencontrée lorsqu'ils étaient ados, l'a trompé et lui a brisé le coeur". Il a ensuite connu des situations amoureuses complexes "dans lesquelles il s'est perdu". Un passé amoureux douloureux qu'il a évoqué lors de la diffusion de son portrait en mars dernier sur M6 dans "L'amour est dans le pré".

Ce que souhaite Jérôme, c'est rencontrer une femme un peu comme lui, pétillante, dynamique, vivante, généreuse, ayant des idées et de la conversation. Timide, il est complexé par son physique et n'ose pas faire le premier pas. Mais une fois mis à l'aise, il fonce ! Son plus grand rêve : devenir père et fonder une famille.

Par Clara P