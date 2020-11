L'amour est dans le pré 2020 : Jérôme "fou" de Lucile, pourquoi Twitter pense que c'est précipité

En mars dernier, avec la diffusion des portraits de "L'amour est dans le pré" sur M6, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Jérôme, un maraîcher de 37 ans. Quelques mois après cette première "rencontre", les fidèles de l'émission l'ont retrouvé au speed-dating en compagnie de Karine Le Marchand. Sur place, il a eu un gros "coup de coeur" pour Lucile, une jolie brune qu'il a ensuite invitée sur son exploitation. Son second choix s'est porté sur Alicia, une discrète brune dont il a apprécié la sympathie et le dynamisme.

Une fois arrivées sur son exploitation, Lucile et Alicia ont découvert le quotidien de Jérôme à la ferme. Et très vite, l'agriculteur a confié être moins attiré par Lucile : "Je trouve qu'Alicia a une certaine légèreté dans tout ça qui est très agréable, Beaucoup de fraîcheur, je trouve. Autant elle peut s'intéresser, mais très légèrement. Ça me plaît bien. Mon coup de coeur du départ, je trouve qu'il est en train de s'estomper (...) Alicia me touche un peu plus. Je ne sais pas, c'est le sentiment que j'ai en tout cas", confiait-il.

"Leur relation va plus vite que celle de mes Sims"

Finalement, c'est vers Lucile que le coeur de Jérôme s'est dirigé. Après avoir remercié Alicia pour sa participation à "L'amour est dans le pré", le trentenaire a pu passer des moments privilégiés avec sa prétendante. Et autant dire que le couple n'a pas perdu de temps, eux qui, juste après le départ d'Alicia, ont passé "une nuit courte, mais intense". La semaine dernière, dans l'épisode inédit, la jeune femme lui a fait une surprise en lui préparant un bain. Elle l'a ensuite rejoint devant les caméras de M6. Lucile a aussi préparé un dîner pour faire plus ample connaissance avec les parents de Jérôme.

Ce gros rapprochement entre Jérôme et Lucile a fait réagir les internautes sur Twitter. Et autant dire que, pour certains, cette relation va un peu trop vite. "On va retrouver Jérôme et Lucile au bilan... Mariés avec des jumeaux, avec la nouvelle maison en construction", a lancé l'un d'entre eux. "Trois jours de relation, ils sont déjà in love. Ils dorment ensemble, elle cuisine et range, elle a vu ses amis et ses parents, ils parlent enfants et mariage... Ils se précipitent je trouve quand même", a poursuivi un autre. À noter que dans un nouvel extrait diffusé sur M6, Jérôme confie à Lucile être "fou" d'elle avant de lui offrir une bague, symbole de son amour. De quoi relancer le débat...

On va retrouver Jérôme et Lucille au bilan...mariés avec des jumeaux avec la nouvelle maison en construction

"Je suis fou de toi !"

Pour le prouver, Jérôme offre un cadeau très symbolique à Lucile

La suite de #ADP, lundi à 21.05 pic.twitter.com/9pTGWRJghG — M6 (@M6) November 27, 2020

Lucie et Jérôme ils font comme s'ils étaient mariés depuis plusieurs années.

3 jours de relation ils sont déjà in love, ils dorment ensemble, elle cusine et range, elle a vu ses amis et ses parents, ils parlent enfant et mariage.. Ils se précipitent je trouve qd mm#adp2020 #adp — Stella (@StellaK_D) November 24, 2020

Vivement la semaine prochaine #adp

Jérôme semaine pro

Semaine suivante

Que sont ils devenus l'année suivante : jumeaux et Lucille à nouveau en cloque — Mii Ly (@love2miiily) November 23, 2020

Jerome et Lucile, je pense qu’on assistera à la naissance de leur 2e enfant pour l’épisode de la réunion à ce rythme !



C’est à la fois mignon et hyper flippant !#ADP #adp2020 — Jo (@ABrandNewJo) November 23, 2020

Jérôme : « Je t’aime Lucile » ... Le pompon ! Moi je mets 2 ans à tomber amoureuse, eux ils mettent 2 semaines #ADP #ADP2020 — Lory LM (@lory_lm) November 23, 2020

Jerome et Lucille leur relation va plus vite que celle des mes sims #adp pic.twitter.com/OXxvgiiLEq — lucie-made in stuch (@lucie_stuch) November 23, 2020

Retrouvez Jérôme et Lucile dès 2021 pour la saison 3 de familles nombreuses la vie en xxl sur tf1 .#adp #adp2020 pic.twitter.com/CbjdAKgJKw — SainteChatte ( Bienvenue par Minou ) (@frasanor44) November 23, 2020

On va retrouver Jérôme et Lucille au bilan...mariés avec des jumeaux avec la nouvelle maison en construction #ADP #adp2020 — Sam Lécasse (@Samleretour) November 23, 2020

Par Clara P