L'amour est dans le pré 2020 : Jérôme moins attiré par Lucile, que s'est-il passé ?

Le 14 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 15e et nouvelle saison de "L'amour est dans le pré". L'occasion de retrouver Karine Le Marchand et les 13 agriculteurs célibataires de cette édition 2020, notamment Jérôme. Lors de ses rendez-vous amoureux, l'éleveur de 37 ans a eu un gros coup de coeur pour Lucile, qu'il a invitée sur son exploitation. Il a également choisi Alicia, une jeune femme de 29 ans dont il avait aimé la simplicité et la joie de vivre. Karine Le Marchand avait elle aussi donné son avis sur la jeune femme. "Elle est chouette, je l'aime bien cette fille. Je la trouve nature", disait-elle.

Dans l'épisode 4 de "L'amour est dans le pré" diffusé sur M6, Jérôme a accueilli ses deux prétendantes sur son exploitation. Alicia a été la première à arriver chez l'agriculteur. Occupé à lui faire visiter sa maison et à échanger ses premières impressions sur cette aventure, le célibataire a loupé l'arrivée de Lucile. "C'est comme ça qu'on accueille les dames ?" lui a-t-elle lancé. "Je n'ai pas vu Lucile arriver, ça me gêne profondément (...) Ça me gêne parce que ce sont des choses qui ne se font pas. A priori, elle ne m'en veut pas trop", a confié Jérôme après coup.

Un coup de coeur en train de "s'estomper"

Pour leur première journée chez Jérôme, Alicia et Lucile ont fait la rencontre de son papa, Jean. Ensemble, ils ont ramassé les bottes de foin dans un champ situé non loin du domicile de l'agriculteur. Une activité qui a permis à ce dernier de se rapprocher d'Alicia et de lui en dire plus sur son activité. "Jeudi dernier, j'ai passé 12 heures dans le tracteur, comme ça. Les journées peuvent être un peu longues", lui a-t-il confié. "Sauf si en rentrant, tu n'es plus tout seul", lui a-t-elle dit. De son côté, Lucile a mis la main à la pâte en déposant les bottes de foin dans le tracteur.

Mais à la fin de cette journée, les sentiments de Jérôme ont évolué vis-à-vis de ses deux prétendantes. "Je ne sais pas si le fait que Lucile dans le travail prenne les choses en main comme ça... Je me dis que je ne cherche pas quelqu'un pour travailler avec moi. Il y a d'autres moyens aussi de prouver cette détermination en dehors du travail. Je trouve qu'Alicia a une certaine légèreté dans tout ça qui est très agréable, Beaucoup de fraîcheur, je trouve. Autant elle peut s'intéresser, mais très légèrement. Ça me plaît bien. Mon coup de coeur du départ, je trouve qu'il est en train de s'estomper (...) Alicia me touche un peu plus. Je ne sais pas, c'est le sentiment que j'ai en tout cas".

Par Clara P