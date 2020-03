L'amour est dans le pré 2020 : Jérôme trompé, retour sur sa vie amoureuse compliquée

C'est une nouvelle soirée champêtre qui attend les fidèles de "L'amour est dans le pré". Après la diffusion la semaine dernière des sept premiers portraits des nouveaux agriculteurs de cette édition 2020, Karine Le Marchand reprend ses voyages en France à la découverte de nouveaux profils. Ce lundi 16 mars, six autres célibataires vont seront présentés, à commencer par Jérôme.

A 37 ans, il est maraîcher et céréalier dans la région Grand-Est. Avant de reprendre l'exploitation, il a exercé différents métiers, d'éducateur sportif à saisonnier à la montagne en passant par gérant d'un restaurant. Il a aussi été footballeur à un bon niveau. Aujourd'hui, s'il participe à "L'amour est dans le pré", c'est pour trouver la femme de sa vie. "Ce qui me manque le plus, c'est la vie de couple, quelqu'un de pétillant qui ait la joie de vivre car pour le moment, ma première confidente, c'est ma mère, alors c'est bien, mais on ne peut pas tout dire", a-t-il confié à M6.

Complexé par son physique

Le parcours sentimental de Jérôme n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, comme le précise M6 dans un communiqué. "Sa première copine, rencontrée lorsqu'ils étaient ados, l'a trompé et lui a brisé le coeur". Il a ensuite connu des situations amoureuses complexes "dans lesquelles il s'est perdu". Un passé amoureux douloureux qu'il évoquera ce lundi soir sur M6 avec Karine Le Marchand dans cette 15e saison de "L'amour est dans le pré".

Ce que souhaite Jérôme, c'est rencontrer une femme un peu comme lui, pétillante, dynamique, vivante, généreuse, ayant des idées et de la conversation. Timide, il est complexé par son physique et n'ose pas faire le premier pas. Mais une fois mis à l'aise, il fonce ! Son plus grand rêve : devenir père et fonder une famille.

Par Clara P