L’amour est dans le pré 2020 : Karine Le Marchand annonce la reprise des tournages

La crise du coronavirus en France a chamboulé les émissions du petit écran. Ainsi, les fans de L’amour est dans le pré ont bien cru que la saison 15 allait être tout simplement annulée. Si TF1 avait déprogrammé les deux derniers primes en direct de The Voice, M6 n’avait rien indiqué en ce qui concerne son émission très populaire. La chaîne avait tout de même fait savoir au Parisien qu’elle s’adaptait pour gérer les courriers des prétendant(e)s malgré le confinement. Et c’est finalement Karine Le Marchand qui avait rassuré les fans lors d’un live sur Instagram : "On ne sait pas (ndlr : comment va se passer la saison) mais ça va aller pour septembre... On bossera tout l'été !". Et il y a quelques heures, l’animatrice de M6 a annoncé une très bonne nouvelle.

"Mais quel bonheur"

Après avoir profité du confinement pour animer des lives en direct afin d’aider les célibataires de l’Hexagone à trouver le grand amour, Karine Le Marchand a annoncé la reprise du tournage de la saison 15 de L’amour est dans le pré : "Mais quel bonheur de retrouver le chemin des tournages de L'amour est dans le pré ! Courrier, Speed dating, vie à la ferme...le Covid a décuplé l’envie d’aimer et d’être aimé…", écrit-elle en légende de sa publication. Une nouvelle qui a provoqué la joie des internautes : "Karine, comme on va être heureux et heureuse de vous revoir avec votre belle émission que nous aimons revoir et que nous attendons tous les ans avec impatience. On espère que tout va bien chez vous. Bon courage et bonne reprise", "Bonne continuation dans les tournages de l’émission qu’on adore", "Tellement hâte de vous retrouver, on va retrouver les soirée plaid et thé devant ADP. J’ai eu très peur de pas vous retrouver cette année".

Par Alexia Felix