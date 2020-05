L’amour est dans le pré 2020 : La saison 15 annulée ? Karine Le Marchand répond

Le lundi 9 mars 2020, l’émission "L’amour est dans le pré" faisait son retour sur M6 pour une 15e saison. Alors que Karine Le Marchand a une nouvelle fois sillonné la France pour partir à la découverte de onze hommes et deux femmes à la recherche de l’amour, l’animatrice avait annoncé sur Instagram le retour du célèbre programme : "3 portraits à découvrir pendant 2 épisodes. 13 coeurs à prendre qui attendent de vivre le vrai, le pur, le bel amour... Je les embrasse tous très fort et je croise les doigts pour que de belles âmes leur écrivent". Mais plus de deux mois après la diffusion des portraits des agriculteurs, les internautes se demandent si la saison 15 de L’amour est dans le pré ne va pas être tout simplement annulée à cause du coronavirus.

Un retour en septembre ?

Face à la crise sanitaire qui touche la France, des mesures de confinement ont été mises en place, et de nombreux tournages ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Si TF1 a déprogrammé les deux derniers primes en direct de The Voice, M6 n’avait pour le moment rien indiquer en ce qui concerne le tournage de L’amour est dans le pré. La chaîne a tout de même fait savoir au Parisien qu’elle s’adapte pour gérer les courriers des prétendant(e)s malgré le confinement. C’est finalement Karine Le Marchand qui a rassuré les fans du programme. Lors d’un live sur Instagram, l’animatrice a révélé que le tournage de l’émission devrait reprendre prochainement : "On ne sait pas (ndlr : comment va se passer la saison) mais ça va aller pour septembre... On bossera tout l'été !". Une bonne nouvelle qui devrait ravir les fans du programme.

Par Alexia Felix