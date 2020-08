L’amour est dans le pré 2020 : la saison 15 promet des surprises

L’émission diffusée sur M6 cartonne auprès des téléspectateurs. Pour ses 15 ans, elle revient prochainement à l’antenne. Pour cette édition 2020, 13 agriculteurs célibataires tenteront de trouver l’amour, 2 femmes et 11 hommes présentés en mars dernier. Karine Le Marchand, à la tête du programme, s’est confiée au Parisien sur cette nouvelle saison et en dit plus sur les nouveautés. Place au changement ! "Depuis 14 saisons, on s’attendait un peu à ce qui allait se passer. Là, plus du tout ! C’est plus feuilletonnant, moins formaté. Certains candidats disparaissent pendant plusieurs épisodes, puis reviennent" confie l’animatrice avant d’assurer : "Toutes les deux minutes on passe par des émotions différentes". Et ce n’est pas tout. En raison de la crise de coronavirus, le tournage a été décalé et des modifications ont dû être apportées.

Un rebondissement supplémentaire

Pour la saison 15, pas d’émission consacrée à la lecture des lettres entre candidats. Pour respecter la distanciation sociale, chaque agriculteur découvre ses lettres seul puis monte à Paris où Karine Le Marchand assiste à son speed dating. "Je suis témoin de tout, dès le début", révèle l’animatrice au Parisien. Le courrier des agriculteurs est parfois arrivé tard, ainsi de nouvelles séquences ont été tournées fin juillet.

"C’était bien après les délais habituels, mais ce courrier nous paraissait une évidence donc nous avons mis en place un nouveau tournage en cours de saison", explique Karine Le Marchand à TV Mag. De quoi créer un rebondissement supplémentaire. Puis elle poursuit : "Une fois, il nous a semblé urgent, avec la production, d’intervenir auprès d’un agriculteur pour comprendre ce qui se passait, tant du côté de ce dernier que de celui de sa prétendante. J’ai travaillé en synergie avec la psychologue de l’émission".

Par Valentine V.