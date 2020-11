L'amour est dans le pré 2020 : Laura "larguée" avec ses prétendants, son choix enfin révélé

Le 14 septembre dernier, lors du lancement de la 15e et nouvelle saison de "L'amour est dans le pré", les téléspectateurs ont retrouvé Laura, une agricultrice au passé amoureux difficile. En participant à l'émission présentée par Karine Le Marchand, la célibataire a décidé d'aller courageusement de l'avant et de s'accomplir en tant que femme. À l'issue de son speed-dating, elle a choisi de convier chez elle deux prétendants, à savoir Jean-Eudes et Benoît.

Le 2 novembre dernier, lors de la diffusion de l'épisode inédit sur M6, Laura a eu droit à une bataille de surprises mise en scène par chacun d'entre eux. Ainsi, si Benoît lui a concocté une balade romantique à cheval suivi d'un pique-nique intimiste, Jean-Eudes l'a invitée à une dégustation de vins, sa passion. Avec cette surprise, il a tenté de se rapprocher, mais la magie n'a visiblement pas opéré. "J'ai l'impression qu'il en fait un petit peu trop. Je pense que c'est pour m'impressionner. Je pense qu'il a voulu encore me montrer ses connaissances, mais je n'ai pas trouvé ça très naturel", confiait Laura.

Jean-Eudes sur la touche ?

Si cette bataille de surprises l'a "complètement larguée", comme elle l'a confié à Télé-Loisirs, Laura a organisé le soir-même un dîner avec ses amis. Une soirée pendant laquelle elle n'a pas caché son ressenti à l'égard de Benoît. "J'ai eu quelques retours de mes amis qui me confortent sur mes ressentis. Je pense que Benoît peut être quelqu'un qui me corresponde. Il a la force tranquille. Je me suis emballée avec Jean-Eudes parce que je me rends compte que c'est quelqu'un qui parle beaucoup (...) J'ai plus de points communs avec Benoît", expliquait-elle. Un rapprochement que Jean-Eudes a senti, lui qui a confié qu'il la sentait "plus attentive" à son rival d'aventure.

Après une longue hésitation, Laura a enfin fait son choix, comme l'a révélé M6 dans un extrait inédit dévoilé sur Instagram. En invitant Benoît à un tour surprise de montgolfière, l'agricultrice en profite pour se rapprocher un peu plus du jeune homme. C'est à ce moment-là qu'ils échangent leur premier baiser. À voir comment Jean-Eudes va réagir à cette officialisation... Rendez-vous dès 21 heures sur M6 pour suivre ce nouvel épisode de "L'amour est dans le pré".

« J’ai des papillons dans le ventre »

Après quelques rapprochements, Laura et Benoit s’échangent leur premier baiser lors d’un tour en montgolfière#ADP, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/e3E71bHUO6 — M6 (@M6) November 16, 2020

Par Clara P