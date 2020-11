L'amour est dans le pré 2020 : Laura "touchante" avec Benoît, que pense Twitter de son choix ?

Le 14 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 15e saison de "L'amour est dans le pré". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver les 13 agriculteurs au casting, dont la timide Laura. À l'issue de son speed-dating, la trentenaire a choisi de convier Jean-Eudes et Benoît sur son exploitation. Si le premier était son gros coup de coeur de l'aventure, il n'a finalement pas réussi à toucher son coeur. Une grosse déception pour le jeune homme qui s'est confié face aux caméras de M6. "J'ai eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose entre eux (...) J'ai senti les choses. J'ai proposé à Laura qu'on parle (...) Elle m'a dit qu'effectivement, elle se sentait plus en harmonie avec Benoît. Je suis déçu parce que je me suis donné à fond. J'ai voulu que les choses se passent comme il faut pour tout le monde".

Après le départ de Jean-Eudes, Laura et Benoît ont pu se rapprocher davantage. Lors d'une virée en montgolfière, ces derniers ont échangé leur premier baiser. Une étape importante pour l'agricultrice qui a été victime d'abus sexuels par le passé. "J'aime sa façon d'être, il ne se prend pas la tête, il est doux, il est gentil (...) Quand il est là, j'adore son sourire, son regard (...) J'ai ouvert un peu plus mon coeur (...) Je commence à croire que je suis une belle personne et que je mérite ce qu'il m'arrive. Je suis super heureuse", a-t-elle confié.

"Ils sont trop choux"

En attendant de découvrir la suite de son parcours dans "L'amour est dans le pré", le choix de Laura a beaucoup fait réagir sur la Toile. Ainsi, sur Twitter, de nombreux internautes ont tout d'abord souligné à quel point l'agricultrice était "touchante". Ils ont ensuite commenté le début de son idylle avec Benoît que la majorité d'entre eux a validé à 100%. "Laura et Benoît, j'adore. Ils sont mignons ensemble", a posté l'un d'entre eux. "Mais trop choupinou Laura et Benoît", a poursuivi un autre.

Dans cet épisode, les téléspectateurs ont aussi pu retrouver Laurent. Si des tensions avaient éclaté entre lui et ses prétendantes, l'agriculteur a finalement choisi de continuer l'aventure avec Charlotte. Dans les prochains épisodes, il partira à la découverte du quotidien de cette jeune maman de 29 ans pour laquelle il avait eu un énorme coup de coeur lors de son speed-dating.

Elle est tellement une belle personne ! Elle mérite tellement d'être heureuse ! #Laura #adp #adp2020 — Sioban (@Sio_D) November 16, 2020

« Je commence à croire que je suis une bonne personne et que je mérite ce qu’il m’arrive » elle est touchante Laura #adp2020 #ADP — muriel (@liberte1) November 16, 2020

On rigole on rigole mais Laura elle est archi touchante elle mérite #adp2020 #adp — Mathilde (@mathilder93) November 16, 2020

Oui Laura tu es une belle personne ! #ADP — Vince The Island 2 (@VincentKHENG) November 16, 2020

Laura et Benoît j'adore ils sont cute ensemble #Adp et sans lunettes il est beau goss — Ichii (@IchiiiChan) November 16, 2020

Ils sont trop chou Laura et benoit #ADP — Angelina (@angelinaientla) November 16, 2020

Laura est grave touchante en faite #adp2020 #adp — Born to Joke (@vincentcabecas) November 16, 2020

Par Clara P