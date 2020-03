L'amour est dans le pré 2020 : Laura victime d'abus sexuels, Twitter la soutient

Le 9 mars dernier, M6 a proposé aux téléspectateurs une première soirée consacrée à la nouvelle saison de "L'amour est dans le pré". Ainsi, les téléspectateurs ont pu découvrir les sept premiers portraits des nouveaux agriculteurs, dont celui de Florian. À 37 ans, il est le premier paraplégique dans l'histoire de l'émission. Sa vie a été bouleversée en 2010 lorsque l'arbre qu'il était en train de couper s'est abattu sur lui.

Lundi 16 mars, Karine Le Marchand est partie à la rencontre de six autres célibataires. Elle a ainsi fait la connaissance de Laura, une éleveuse de vaches laitières dans les Pays de la Loire. D'origine anglaise par ses parents, elle s'est associée à quatre agriculteurs pour gérer l'exploitation. Célibataire depuis 2016, déçue par les sites de rencontres, elle rêve aujourd'hui de fonder une famille et rencontrer l'homme de sa vie, comme elle l'a confié à Karine Le Marchand. "Je vois tous mes amis autour de moi qui ont leur propre famille. Je me dis : 'Pourquoi pas moi'".

"Ce sont des ordures ou des malades"

La vie amoureuse de Laura a été marquée par certaines épreuves passées. "Il y a eu des évènements qui se sont passés, qui m'ont totalement fait perdre confiance en moi", a-t-elle dit à Karine Le Marchand. Des hommes lui ont fait du mal. N'arrivant pas à raconter sa propre histoire, l'animatrice l'a aidée. "On peut parler d'abus sexuels (...) On ne doit plus, quand on est victime, avoir honte de ce qu'on a subi. Tu n'as rien fait. Ce sont des ordures ou des malades", lui a-t-elle dit.

Sur Twitter, son histoire a fair réagir, plusieurs internautes lui souhaitant de trouver l'âme soeur dans cette 15e saison de "L'amour est dans le pré" (voir tweets ci-dessous). Aujourd'hui, Laura recherche quelqu'un de doux qui l'aimera pour ce qu'elle est, saura lui redonner confiance et prendre soin d'elle.

C’est très bien de pas avoir coupé ça au montage (si Laura était ok évidemment) car c’est hyper important !

~#lamourestdanslepre #adp2020 #ADP — Mvivnv (@Maiia_na) March 16, 2020

Elle me fait trop mal au cœur... Elle a été victime d'abus sexuels, elle commence juste à s'apprécier et à avoir confiance en elle.

Par Clara P