L'amour est dans le pré 2020 : Laurent aminci de 7 kilos, il a été "très malade"

La 15e saison de "L'amour est dans le pré" a démarré le 14 septembre dernier sur M6. Avec Karine Le Marchand, les téléspectateurs ont pu suivre les premiers rendez-vous galants de plusieurs célibataires, dont Laurent. L'agriculteur a eu un gros coup de coeur pour Charlotte, une jeune maman de 29 ans pour qui la vie de famille est importante. S'il l'a choisie, l'agriculteur a aussi convié Emilie sur son exploitation. Des premiers pas à la ferme que les fidèles de l'émission peuvent suivre ce lundi 12 octobre dans l'épisode 5 diffusé sur M6.

Avant ses retrouvailles avec Laurent pour les speed-datings, Karine Le Marchand se confiait sur la perte de poids de l'agriculteur. "Il est tombé très malade pendant le coronavirus. Mais du coup, il a perdu 7 kilos, il est canon", lâchait-elle.

"On a trouvé des traces dans mes poumons..."

À Télé-Loisirs, Laurent a accepté d'en dire plus sur les circonstances de sa perte de poids. Et autant dire que l'éleveur de vaches allaitantes en Normandie a été malade pendant plusieurs mois.

"J'ai eu un problème respiratoire début mars. J'ai été testé plusieurs fois et le résultat a toujours été Covid négatif. Mais mes problèmes se sont poursuivis jusqu'à il y a une semaine ou deux [fin août 2020, ndlr]. Et on a trouvé des traces dans mes poumons comme si j'avais fait la Covid. Mais les tests sont toujours négatifs. En tout cas, pendant les speed-datings, j'avais besoin de me reprendre, de boire de l'eau entre chaque rencontre", a-t-il dit.

Par Clara P