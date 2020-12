L'amour est dans le pré 2020 : Laurent seul au bilan ? Charlotte revient sur leur histoire

En mars dernier, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Laurent dans "L'amour est dans le pré". Quelques mois plus tard, ils l'ont retrouvé lors de son speed-dating à l'issue duquel il a convié sur son exploitation deux prétendantes : Charlotte et Emilie. Malgré une bonne entente au début du séjour, des tensions ont éclaté après une sortie au marché à l'issue de laquelle les deux célibataires ont reproché à l'agriculteur son manque de séduction à leur égard.

Le 16 novembre dernier, lors de la diffusion d'un épisode inédit de "L'amour est dans le pré" sur M6, Emilie a décidé de partir malgré une dernière tentative de Laurent pour recoller les morceaux avec elle. "La flamme s'est éteinte (...) Il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais il espère quand même qu'avec ce qu'il va me dire, ça va changer la donne, mais non. Il y a quelque chose qui s'est cassé, ça ne reviendra pas", confiait-elle. Un départ qui lui a permis de se rapprocher de Charlotte, son "coup de coeur" du courrier. "J'ai envie de la connaître plus. Elle a montré de la maturité et elle m'a montré qu'elle appréciait cette vie à la ferme", disait-il. Quant à la jeune maman, son envie de mieux connaître l'agriculteur était aussi présente. "J'ai besoin d'aller au bout du truc", lâchait-elle.

"On a vécu de belles choses"

Ce lundi 14 décembre, M6 diffuse la deuxième partie du bilan de "L'amour est dans le pré". Un dernier épisode dans lequel Laurent s'apprête à donner de ses nouvelles, mais surtout où il dira tout de la suite de son aventure avec Charlotte. Alors que des images inédites de leur week-end seront diffusées lors de cette soirée, la jeune femme a posté un long message sur sa page Instagram dans lequel elle revient avec sincérité et nostalgie sur ce qu'elle a vécu avec l'agriculteur. "Ne rien lâcher, car je ne comprends pas moi-même pourquoi je suis aussi à l'aise, et pourquoi j'aime tant être ici. Quand quand je dis que j'ai ce besoin d'aller au bout du truc, c'est ça ! Comprendre !" a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Et comprendre ensuite (...) que mon âge était un frein, que j'allais devoir faire mes preuves. Et je n'étais pas seule, Emilie était aussi présente (...) Que si je suis restée, ce n'est pas dû au hasard, qu'on avait besoin de plus de temps pour se comprendre. Et maintenant, il y a la diffusion, un condensé de disputes, d'incompréhension. Mais mon séjour n'est évidemment pas ça !! On a vécu de belles choses, de magnifiques moments, propres à nous". Elle a ensuite posté une photo inédite de son week-end passé avec Laurent, à Rouen. En légende, elle a écrit le message suivant : "Ne pas oublier que la diffusion, c'est une infime partie de ce qu'on a pu vivre, que de mon séjour, ce que je retiens, ce n'est certainement pas les prises de becs. Qu'on a vécu de merveilleux moments, qu'on a eu la chance de vivre un dîner complètement hors du temps".

Par Clara P