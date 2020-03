L'amour est dans le pré 2020 - Mathieu : ce burn-out qui a changé sa vie

Le 9 mars dernier, M6 a diffusé les sept premiers portraits des nouveaux agriculteurs de la saison 15 de "L'amour est dans le pré". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec Florian, le premier paraplégique de l'histoire de l'émission. Sa vie a basculé en 2010 lorsque l'arbre qu'il était en train de couper s'est abattu sur lui. Après la diffusion du premier épisode de cette édition 2020, Florian a fait l'unanimité sur Twitter, devenant même le "chouchou" des internautes.

Un autre portrait devrait faire réagir les téléspectateurs pour cette deuxième soirée de "L'amour est dans le pré" ce lundi 16 mars. En effet, ils découvriront le portrait de Mathieu, un éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans qui a eu "1000 vies", comme le précise le communiqué de M6. En effet, avant de s'occuper des bêtes, le célibataire a étudié dans la finance. Il a ensuite travaillé pour un grand groupe de vente de produits pétroliers. Puis il a été à la tête de trois restaurants et deux salons de coiffure pendant 13 ans.

Une succession d'épreuves...

C'est en 2016 que Mathieu décide de tout plaquer pour se consacrer à l'élevage de taureaux. "La meilleure décision de toute sa vie", indique son portrait sur M6. Avant ça, le célibataire a été d'un victime d'un burn-out. "Je me suis levé un matin avec l'envie de me foutre en l'air", a-t-il confié à 20 minutes. Un "syndrome d'épuisement professionnel" causé par une succession d'épreuves. Après le décès en 2011 de sa grand-mère, "la femme de sa vie", alors qu'ils prenaient leur "apéro en amoureux", Mathieu a perdu son meilleur ami, Jean-Claude. "Vingt et un ans d'amitié. On se voyait tous les jours et si on ne se voyait pas, on s'appelait dix fois (...) J'ai passé les trois derniers mois de sa vie chez lui, à m'occuper de lui. Cela a été très lourd", a-t-il raconté à nos confrères. Puis en novembre 2016, il a été victime d'un accident de voiture.

C'est grâce à sa nouvelle activité - éleveur de taureaux - que Mathieu a pu s'en sortir. Célibataire depuis un an et demi, il recherche une relation fusionnelle avec un homme viril et au caractère bien trempé. Ce qu'il veut à l'issue de sa participation à "L"amour est dans le pré" : s'engager avec quelqu'un et fonder une famille. "J'aimerais un frère, un mari et un amant. J'ai besoin de partager des choses pour vivre des moments extraordinaires", a-t-il confié à M6.

Par Clara P