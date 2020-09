L’amour est dans le pré 2020 - Mathieu : cette maladie qui bouleverse son désir de paternité

C'est une nouvelle saison de "L'amour est dans le pré" qui démarre ce lundi 14 septembre sur M6. En janvier dernier, les portraits des 13 agriculteurs de la saison avaient été dévoilés. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir celui de Mathieu, un éleveur de taureaux de Camargue en Occitanie qui a eu "1000 vies", comme le précise le communiqué de M6. En effet, avant de s'occuper des bêtes, le célibataire a étudié dans la finance. Il a ensuite travaillé pour un grand groupe de vente de produits pétroliers. Puis, il a été à la tête de trois restaurants et deux salons de coiffure pendant 13 ans.

Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Après le décès en 2011 de sa grand-mère, "la femme de sa vie", alors qu'ils prenaient leur "apéro en amoureux", Mathieu a perdu son meilleur ami, Jean-Claude. En 2016, il a été victime d'un burn-out et d'un accident de voiture.

Une espérance de vie fixée à 62 ans

Célibataire depuis un an et demi, Mathieu recherche une relation fusionnelle avec un homme viril et au caractère bien trempé. Ce qu'il souhaite à l'issue de sa participation à "L'amour est dans le pré" : s'engager avec quelqu'un et fonder une famille. "J'aimerais un frère, un mari et un amant. J'ai besoin de partager des choses pour vivre des moments extraordinaires", a-t-il confié à M6.

Si l'éleveur de taureaux veut des enfants un jour grâce à une GPA (gestation pour autrui), il a expliqué en mars dernier à "20 minutes" ne pas avoir "trente ans" devant lui. La faute à la maladie de Cadasil dont il est atteint, une pathologie génétique touchant les petits vaisseaux sanguins au niveau du cerveau. Cette maladie lui provoque de violentes migraines et l'expose à des risques de crise d'épilepsie ou d'AVC. "L'espérance de vie de ma maladie, c'est 62 ans. J'en ai 44 ans, donc tu fais vite le calcul", a-t-il dit. Le diagnostic de sa maladie a été posé il y a un an et demi. Et autant dire que la nouvelle a été difficile à digérer. "Effondré", il est resté cloîtré chez lui le premier mois. "Le deuxième, j'étais en colère. J'en ai voulu à la terre entière", a-t-il continué.

