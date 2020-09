L'amour est dans le pré 2020 - Mathieu : cette raison bien précise pour laquelle il a choisi Johnny

Le 14 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 15e saison inédite de "L'amour est dans le pré". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver les 13 agriculteurs au casting, quelques mois après la diffusion de leurs portraits sur la chaîne. Après le speed-dating de Laurent riche en émotions - notamment lors de sa rencontre avec Charlotte - Karine Le Marchand a suivi les rendez-vous galants de Mathieu. Un speed-dating diffusé la semaine dernière et qui s'est avéré concluant pour l'éleveur de taureaux de 46 ans. En effet, à l'issue de ces rencontres, il a choisi d'inviter sur son exploitation deux prétendants : Alexandre et Johnny.

Si le premier a totalement séduit Mathieu - notamment grâce à sa voix - le second a lui aussi touché le coeur du célibataire. Dans la lettre qu'il lui a adressée, Johnny a confié avoir un "caractère affirmé, mais toujours raisonné". Mathieu a parlé de "coup de coeur" en lisant sa missive enflammée. Après le speed-dating, Johnny a fait part de ses impressions. "J'ai été touché en plein coeur. J'espère que c'est réciproque. J'attends avec impatience le verdict. C'était long, je suis passé le dernier. C'était intense en émotions", a-t-il confié.

"J'étais confiant..."

Ce lundi 28 septembre, Mathieu fait son retour dans l'épisode 3 de "L'amour est dans le pré". Après ses rendez-vous galants, il accueille ses deux prétendants à la ferme pour un séjour placé sous le signe de la gourmandise. "Ce grand amateur de cuisine va mettre les petits plats dans les grands pour ses convives", tease un communiqué de presse de M6 transmis aux médias. En attendant de suivre leurs premiers pas à la ferme, Mathieu a donné une interview à Ouest-France dans laquelle il a révélé avoir choisi Johnny pour une raison bien précise.

"J'ai choisi quelqu'un avec qui Alexandre se sentirait bien pour ne pas qu'il y ait de heurts et que la semaine se passe dans le meilleur esprit possible. Tous deux ont deux personnalités saines. J'étais confiant et cette semaine à la ferme a été très bienveillante. Il n'y avait pas de crêpage de chignon. Je voulais montrer des choses simples et que les homosexuels ne sont pas que des folles hystériques qui s'engueulent à coups de griffe, même si je ne suis pas follophobe. Ça ne va pas changer complètement les choses, mais si cela peut faire avancer de quelques millimètres, c'est déjà ça", a-t-il expliqué à nos confrères.

Par Clara P