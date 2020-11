L'amour est dans le pré 2020 - Mathieu : comment son père a réagi à son coming out

Le 9 novembre dernier, dans "L'amour est dans le pré", les téléspectateurs ont assisté à la suite de la quête amoureuse de Mathieu. Pour rappel, ce dernier avait convié à l'issue de son speed-dating deux prétendants sur son exploitation, à savoir Alexandre et Johnny. Après quelques moments passés avec l'un et l'autre, l'éleveur de taureaux a fait son choix. Ayant eu un véritable "coup de coeur" pour Alexandre, c'est avec lui qu'il a souhaité poursuivre l'aventure. Une nouvelle qu'il a annoncée à son second prétendant lors d'un tour en voiture. "Je lui ai dit que je me sentais plus enclin à continuer l'aventure avec Alexandre", a-t-il confié.

Invité à réagir face aux caméras de M6, Johnny leur a souhaité le meilleur pour la suite. Et de poursuivre : "Je ne suis pas surpris de sa décision, je l'accepte. La déception, oui. Le coeur lourd un peu aussi. Il a écouté son feeling, le projet qu'il avait pour plus tard et Alexandre lui correspond davantage". Pour Mathieu, ce nouvel homme dans sa vie représente beaucoup. "J'ai envie de l'emmener, de le transporter (...) Je vais le rendre heureux (...) Je vais l'intégrer dans mon petit cocon, je vais le protéger (...) Je suis amoureux", a-t-il dit.

"C'était riche en émotion"

Dans les médias, Mathieu n'a aucun mal à aborder son homosexualité. Dans un entretien à 20 minutes, il a raconté comment il s'est rendu compte qu'il était davantage attiré par les hommes que par les femmes. Il avait 20 ans et sortait avec une fille depuis deux ans. Une virée dans une boîte gay de Montpellier, dans l'Hérault, l'a conforté dans ses certitudes. "Je suis entré. J'étais de la chair fraîche - à l'époque, physiquement, j'étais une bombe. J'ai embrassé un garçon et là, je me suis dit : 'C'est ça quoi, il n'y a pas photo", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Le lendemain, je l'ai annoncé à ma mère au resto. À 14h, je suis parti pour Grenoble (Isère) où je l'ai dit à ma grand-mère. À 17h, j'étais à Chambéry (Savoie) et j'en ai parlé à mon père". Un coming out que son père n'a pas tout de suite accepté. En effet, il ne lui a plus parlé pendant un an et lui a coupé les vivres. Finalement, c'est lui qui a repris contact avec son fils. "Un jour, j'étais au travail. La secrétaire me passe un appel, c'était lui. Il me dit : 'Bonjour, c'est papa, je voulais juste te dire que je t'aimais' et il a raccroché. C'était un vendredi. J'ai pris mon après-midi et je suis allé le rejoindre. On a passé le week-end chez lui. C'était riche en émotion", a-t-il raconté.

Par Clara P