L'amour est dans le pré 2020 : Mathieu et Alexandre faits l'un pour l'autre ? Ce qu'en pense Twitter

Le 14 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "L'amour est dans le pré". Quelques mois après la diffusion des portraits, les 13 célibataires au casting de cette édition 2020 ont découvert leur courrier, chez eux. Ensuite, chacun a sélectionné les missives qui les ont le plus touchés. C'est à Paris que la production a organisé les speed-dating, sur une péniche. Un tournage différent des précédents puisqu'il a été réalisé après le déconfinement. La semaine dernière, Laurent a rencontré une dizaine de prétendantes dont Charlotte, pour laquelle il a craqué. S'il l'a invitée à la ferme, il a aussi convié Emilie.

Lundi 21 septembre, Karine Le Marchand a suivi les speed-dating de trois autres célibataires, à savoir Eric l'Auvergnat, Laura et Mathieu. Ce dernier avait marqué la soirée de diffusion des portraits en mars dernier. Éleveur de taureaux de Camargue en Occitanie, il révélait être célibataire depuis un an et demi. Ce qu'il recherche ? Une relation fusionnelle avec un homme viril et au caractère bien trempé. Il souhaite s'engager avec quelqu'un et fonder une famille.

"Je pense qu'il va s'ennuyer avec Alexandre..."

Dès le début de l'émission dans "L'amour est dans le pré" sur M6, Mathieu a craqué pour Alexandre, un jockey de 25 ans. Séduit par sa voix et par son regard, le célibataire a totalement perdu ses moyens face à lui. Une rencontre que Karine Le Marchand n'a pas loupée derrière son écran. Pour rappel, l'animatrice assiste à chaque speed-dating, un nouveau rôle qu'elle prend très à coeur dans cette nouvelle saison.

Mathieu a choisi de convier Alexandre sur son exploitation, ainsi que Johnny, un autre de ses prétendants. Sur Twitter, des internautes n'ont pas manqué de donner leur avis sur le choix du célibataire. Pensent-ils que Mathieu a une chance de construire quelque chose avec Alexandre ? "Je ne suis pas sûr que ça marchera", a posté un internaute. "Mathieu ne finira pas sa vie avec Alexandre. Trop jeune... Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, mais aussi la bougeotte", a poursuivi un autre.

Mathieu ne finira pas sa vie avec Alexandre...



Trop jeune.. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules mais aussi d'avoir la bougeotte...#ADP#ADP2020 — Monsieur Bouchon (@BouchonMonsieur) September 21, 2020

Je ne suis pas sûr que ça marchera entre Mathieu et Alexandre.. #ADP #ADP2020 — Romain (@RomainM21) September 21, 2020

Je vote Laurent, Cédric, et l instituteur pour Mathieu. Je pense qu il va s ennuyer avec Alexandre #adp #adp2020 — alexandra red (@alexendrapsbzh) September 21, 2020

Par Clara P