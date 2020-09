L’amour est dans le pré 2020 : Mathieu "pervers narcissique" ? Ce commentaire qui l’a amusé

Le 14 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 15e saison de "L'amour est dans le pré". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Karine Le Marchand quelques mois après la diffusion des portraits. Pour la première fois dans l'histoire du programme, l'animatrice a pu assister aux rendez-vous galants des 13 célibataires. Ainsi, elle a été témoin du coup de coeur que Laurent a eu pour Charlotte, une mère célibataire de 29 ans. Avant de se rendre chez l'agriculteur, cette dernière s'était présentée lors de la diffusion de son portrait. "J'aime bien prendre soin de moi, être habillée. Ça fait partie de mon bien-être personnel. J'ai ce besoin d'avoir une maison propre et ordonnée", disait-elle.

La semaine dernière, Mathieu a rencontré ses prétendants. Et l'éleveur de taureaux a eu un coup de coeur pour Alexandre, un jockey de 25 ans. Il a aussi craqué pour Johnny, un professeur des écoles de 32 ans. Il les a invités tous les deux sur son exploitation. Des premiers pas que les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir ce lundi 28 septembre lors de la diffusion de l'épisode 3 de "L'amour est dans le pré" sur M6.

"Merci pour ce doux commentaire... Hihi..."

Le passage de Mathieu dans "L'amour est dans le pré" n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Si certains ne pensent pas que son "coup de coeur" avec Alexandre va aboutir à quelque chose de sérieux, une internaute a exprimé sa peur quant au profil de Mathieu. "J'ai peur qu'il soit un pervers narcissique. Alexandre va se faire dévorer", a posté sur Facebook une dénommée Natacha. Un commentaire qui a beaucoup amusé le principal intéressé, comme il l'a fait savoir sur Instagram. "Merci Natacha pour ce doux commentaire... Hihi..." a-t-il simplement écrit.

Dans son portrait diffusé en mars dernier sur M6, Mathieu révélait être célibataire depuis un an et demi. Ce qu'il recherche ? Une relation fusionnelle avec un homme viril et au caractère bien trempé. "J'aimerais être un frère, un mari et un amant. J'ai besoin de partager des choses pour vivre des moments extraordinaires", confiait-il à M6.

Par Clara P