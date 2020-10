L'amour est dans le pré 2020 - Mathieu : son annonce agace Twitter

Le 14 septembre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la quinzième saison de "L'amour est dans le pré". Parmi les candidats, les téléspectateurs ont fait la connaissance de personnages hauts en couleurs, dont Mathieu. Lors des speeds dating, cet éleveur de taureaux originaire de Camargue est tombé sous le charme de Johnny et Alexandre. Si Mathieu n’a pas encore fait son choix entre ses deux prétendants, une préférence pour Alexandre a sauté aux yeux des téléspectateurs. Les deux prétendants ont posé leurs valises chez Mathieu afin de faire plus ample connaissance. Dans l’épisode diffusé lundi 19 octobre 2020, ils ont eu droit à une séance équestre, puis un déjeuner durant lequel Mathieu a fait une annonce surprenante.

"Il abuse, il aurait pu prévenir avant"

Atteint de la maladie de Cadasil, une pathologie génétique qui touche les petits vaisseaux sanguins au niveau du cerveau, Mathieu entend bien profiter de la vie. C’est la raison pour laquelle il a annoncé à Johnny et Alexandre : "Moi j’en ai assez de tout ça. Je voudrais vivre en camping-car. Je voudrais tout vivre, et je veux changer de vie". Une annonce qui a surpris de nombreux internautes sur Twitter. "Un peu trop cash quand même", "Il abuse, il aurait pu prévenir avant", "Nan mais Mathieu, si on a fait un portait c’est pour que les prétendants sachent à quoi s’attendre", "Est-ce que le coup du camping ça n’aurait pas été sympa d’en parler dans le portrait ?", peut-on lire dans les commentaires.

Un peu trop cash quand même #adp2020 — Victoire (@ViconteDe) October 19, 2020

Il abuse, il aurait pu prévenir avant #adp2020 — Maëlle (@TrueMsj) October 19, 2020

Nan mais mathieu si on a fait un portrait c est pr que les pretendants sachent a quoi s attendre!!!!#adp2020 — Lonely pas net (@beachisnotbitch) October 19, 2020

Est-ce que le coup du camping car ça aurait pas été sympa d'en parler dans le portrait ?#ADP #adp2020 — CecilWho (@Cecilou73) October 19, 2020

Par Matilde A.