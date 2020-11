L'amour est dans le pré 2020 - Paul-Henri : des tensions avec Maïté, que pense Twitter de sa prétendante ?

Le 14 septembre dernier, lors du lancement de la 15e et nouvelle saison de "L'amour est dans le pré", les téléspectateurs ont retrouvé les 13 agriculteurs au casting, dont Paul-Henri. À l'issue de son speed-dating, l'agriculteur a convié Aline et Maïté. Cette dernière s'est rapidement confiée au célibataire sur ses sentiments. "C'est difficile de trouver sa place et d'être spontanée quand il y a quelqu'un en face", lui a-t-elle dit lors d'une balade en forêt.

Elle a ensuite livré son ressenti sur ce moment qu'elle a partagé avec Paul-Henri. "Ce premier moment de partage avec lui, j'ai trouvé ça très agréable, mais c'est vrai que parfois, j'ai l'impression que c'est plus copain-copain avec moi et qu'il fuit un peu la discussion. Il est plus sur la découverte, plus en retrait (...) J'ai pas envie non plus de me prendre peut-être un vent", a-t-elle confié face aux caméras de M6. Quant à Paul-Henri, ce dernier n'a pas envie de se précipiter. "C'est particulier. Il faut du temps. J'ai l'impression qu'elle est plus en attente (...) La réponse, je ne l'ai pas là", a-t-il confié.

Une prétendante "trop avenante" ?

Dans la suite de l'épisode, Pierre-Henri a semblé plus complice avec Aline. Et lorsque l'agriculteur a proposé à ses deux prétendantes de passer une nuit à la belle étoile, la réaction de Maïté ne s'est pas faite attendre. En effet, la jeune femme a préféré dormir dans la voiture à cause du froid. Pour ne pas prendre l'avantage sur sa concurrente, Aline l'a rejointe pour la nuit. Le comportement de Maïté a fait réagir sur Twitter, certains la trouvant "casse-pieds".

À noter que dans l'épisode 11 de "L'amour est dans le pré" diffusé ce lundi soir sur M6, le ton va monter entre Paul-Henri et Maïté. Visiblement consciente que l'agriculteur lui préfère Aline, la jeune femme compte bien ne pas se laisser faire. "Je vais attendre que tu sois avec elle et que ça te confirme ton envie de plus développer avec elle ? J'attends que tu rentres et que tu me dises : 'Ben casse-toi en fait' ?" lui lance-t-elle dans un extrait dévoilé par la M6.

Par Clara P