L’amour est dans le pré 2021 : découvrez le casting de la saison 16

"L’amour est dans le pré" est bientôt de retour sur M6 ! L’émission animée par Karine Le Marchand revient pour une seizième saison. Et encore une fois cette année, le casting choisi par la production d’ADP promet de belles histoires aux téléspectateurs. D’ailleurs, M6 vient d’annoncer que les portraits des candidats seront diffusés les 1er et 8 février prochains. Neuf hommes et trois femmes comptent sur l’émission pour trouver l’amour. Ils ont entre 27 et 62 ans, et sont producteurs de fleurs comestibles, éleveuse d'ânes ou encore vigneron. Des nouveautés sont à prévoir cette année ! Pour la première fois depuis la création du programme, le casting de "L’amour est dans le pré 2021" comptera une homosexuelle en la personne de Delphine. Aussi, deux agriculteurs étrangers vivant en Suisse seront de la partie.

Premières infos sur les candidats

Les téléspectateurs auront le plaisir de faire la connaissance de Nathalie, 49 ans et éleveuse de veaux dans le Pays de la Loire. Divorcée depuis 2007 d’un mari violent, Nathalie est mère de trois enfants et grand-mère quatre fois.

Valentin, lui, habite en Bretagne. À 27 ans, il est producteur de fleurs comestibles et maraîcher. Très timide, Valentin n’a vécu qu’une seule histoire d’amour qui n’a pas duré longtemps. S’il vit encore chez ses parents, il espère trouver celle avec qui construire sa vie.

Comme Valentin, Hervé vit toujours chez ses parents. À 42 ans, cet éleveur de vaches laitières recherche une femme sincère, positive et gentille.

Le casting compte un deuxième Hervé. Cet éleveur de porcs et céréalier de 58 ans est un grand sportif. Séparé depuis 3 ans, Hervé n’a connu qu’une histoire d’amour qui a duré plus de trente ans.

Delphine, 47 ans, s’est séparée de sa première compagne il y a un an et demi. Elle recherche une partenaire nature, sportive, féminine, positive et qui assume son homosexualité.

À 62 ans, Paulette est éleveuse d’ânes en Suisse. Maman de deux enfants, Paulette est une bonne vivante. Fan de Johnny Hallyday, elle cherche un homme âgé entre 60 et 65 ans, ouvert, curieux et sensible à l'écologie.

Jean-François, 48 ans, est éleveur de brebis et porteur funéraire. Séparés depuis près de 15 ans de la mère de ses deux enfants, il rêve de rencontrer une jolie brune idéalement un peu plus grande que lui (1m70), joyeuse, sociable et attentionnée.

Jean-Daniel, 53 ans, est vigneron et éleveur de vaches en Suisse. Papa d’une fille de 17 ans, il aimerait s’installer avec une femme âgée entre 45 et 55 ans, sincère, fidèle, calme pour trancher avec son caractère bien trempé.

Vincent, 51 ans, est vigneron dans le sud de la France. S’il a vécu des périodes traumatisantes, Vincent a ce don de relativiser les situations. Aujourd’hui, il aimerait fonder une famille avec une femme entre 40 et 50 ans, indépendante, joyeuse et sociable.

Franck, 46 ans, est sylviculteur et maraicher en Nouvelle Aquitaine. Il n’a connu qu’une seule relation sérieuse dans sa vie. Franck recherche une femme gentille, cultivée, avec des formes, raffinée et avec du caractère comme lui pour lui tenir tête.

Sébastien, 46 ans, est Lavandiculteur et éleveur de vaches. Papa d’un enfant de 10 ans, il est divorcé depuis 3 ans. Il recherche une femme plus calme que lui pour tempérer son caractère bien trempé.

Vincent, 40 ans, est dresseur de chevaux. Papa de deux enfants, il est séparé de leur maman (avec qui il a vécu 11 onze ans) depuis un an.

Par Matilde A.