L'amour est dans le pré 2021 - Delphine : pourquoi son homosexualité a été longue à accepter

La semaine dernière, Karine Le Marchand a fait son retour sur M6 pour le lancement de la 16e saison de "L'amour est dans le pré". Ainsi, l'animatrice a une nouvelle fois sillonné les routes de France - et pour la première fois celles de la Suisse - pour faire connaissance avec 12 nouveaux agriculteurs. Les téléspectateurs ont, entre autres, découvert le portrait d'Hervé le Picard, producteur de lait et cultivateur de céréales dans les Hauts-de-France. Ce qu'il recherche : une femme "sincère" et "franche" sur sa démarche, lui qui n'a jamais rien fait avec une femme.

Ce lundi 8 février, M6 diffuse la deuxième partie des portraits de "L'amour est dans le pré". Delphine, une arboricultrice bio de 47 ans originaire d'Occitanie, fait partie du casting de cette édition 2021. Dans un entretien à "La Dépêche", elle s'est confiée sur les raisons de sa participation, elle qui est la première candidate lesbienne dans l'histoire de l'émission. "C'est mon ex-copine, avec qui je suis restée amie, qui m'a inscrite. On en plaisantait souvent au cours de repas et un jour, elle m'a dit : 'Allez, cette fois, je t'inscris'. Elle m'a quand même demandé mon autorisation avant de le faire (rires). J'étais partante pour l'aventure. C'était aussi le bon moment", a-t-elle dit.

"Je n'ai rien à revendiquer..."

Au Parisien, Delphine en a dit plus sur son passé amoureux. "Les sites de rencontre, cela n'a jamais fonctionné avec moi. Je suis tombé sur des filles qui ne voulaient pas les mêmes choses que moi", a-t-elle dit. Si elle souhaite que son passage dans "L'amour est dans le pré" soit un moment "banal", elle a un message à faire passer. "Je n'ai rien à revendiquer, si ce n'est un message de tolérance. J'ai mis trente ans à accepter qui je suis, si les homophobes ne sont pas contentes, peu importe", a-t-elle lâché.

Nos confrères de 20 minutes ont voulu savoir pourquoi elle a mis du temps "à assumer publiquement son homosexualité". "Il y a eu plusieurs choses. D'abord, il y a eu la mort de mon père (...) Il a été un bel exemple. Je me disais que la vie que je menais n'allait pas, qu'il y avait des incohérences. En regardant une vidéo sur YouTube, je suis tombée sur la phrase toute simple : 'Tout est possible, tout peut se transformer'. En la voyant, je me suis dit : 'Delphine, faut que tu bouges'. Je n'en pouvais plus d'être muette et, quelque part, pas accomplie. L’intention était déjà là. Après, Patricia m’a quittée. Puis, une personne que j’aime beaucoup m’a révélé avoir été violée par son oncle. Je me suis dit qu’elle avait mis trente ans pour parler et je me suis demandé de quoi j’étais victime. De l’homosexualité ? Ce n’est pas être victime. Alors je me suis dit : 'Delphine, faut que tu parles'. Ces trois choses m’ont fait bouger. En peu de temps, j’ai fait un saut énorme", a-t-elle raconté.

Par Clara P