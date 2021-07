L'amour est dans le pré 2021 : départ d'un agriculteur en plein tournage

L'année dernière, les téléspectateurs avaient pu suivre la 15e saison de "L'amour est dans le pré". Une édition marquée par de nombreuses histoires d'amour, à l'image de celle de Jérôme et Lucile. Célibataire depuis plusieurs années, l'agriculteur avait décidé de participer à l'émission pour trouver la femme de sa vie. Et dès le speed-dating, son voeu a été exaucé car il avait littéralement craqué sur Lucile, une jolie blonde un peu plus jeune que lui. Au fil des épisodes, les téléspectateurs ont pu suivre la naissance de leur couple. Depuis le tournage, ils ne se quittent plus. Ils attendent même un heureux évènement.

Un autre couple a marqué cette édition 2020. Il s'agit de Mathieu et Alexandre. Eux aussi ont eu un véritable coup de foudre lors du speed-dating. Les fidèles du programme ont été témoin de l'avancée de leur histoire d'amour dans l'émission diffusée sur M6. En juin dernier, ils se sont mariés dans le sud de la France en présence d'anciens candidats de "L'amour est dans le pré" et de Karine Le Marchand, qui était le témoin de Mathieu.

Un abandon pour le moment inexpliqué

Mercredi 7 juillet 2021, M6 a organisé la conférence de presse de la nouvelle saison de "L'amour est dans le pré" dont la date de diffusion n'a pas encore été communiquée. Nos confrères de Télé-Loisirs étaient présents et ces derniers ont relayé une information révélée par l'animatrice de l'émission, Karine Le Marchand. Un agriculteur - dont le portrait avait été diffusé en février dernier - a décidé de quitter l'aventure. Il s'agit d'Hervé le moustachu, un éleveur de porcs et céréalier de 58 ans, papa de deux enfants de 29 et 22 ans et qui n'a connu qu'une histoire d'amour de trente ans. À noter que la raison de cet abandon n'a pas été dévoilée.

Pour cette 16e saison inédite, les téléspectateurs retrouveront donc non pas 12, mais 11 agriculteurs. Neuf hommes et deux femmes ont fait appel à l'émission pour tenter de sortir de leur solitude. Une édition qui promet d'être riche en amour, comme l'a rapporté Télé-Loisirs. En effet, les téléspectateurs devraient assister à des coups de coeurs et même à un coup de foudre.

Par Clara P