L'amour est dans le pré 2021 - Hervé le Picard : son passé amoureux avant l'émission dévoilé

Mois de deux mois après la fin de la 15e saison de "L'amour est dans le pré" sur M6, Karine Le Marchand fait son retour ce lundi 1er février aux commandes d'une toute nouvelle saison de l'émission champêtre. Ainsi, pour cette première soirée, les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir la première partie des portraits de cette édition 2021 avec Nathalie, Hervé le Picard, Sébastien, Vincent le Provençal, Vincent le vigneron et Jean-Daniel. La semaine prochaine - le 8 février précisément - vous découvrirez ceux de Valentin, Jean-François, Delphine, Hervé le moustachu, Pauline et Franck.

Avant la diffusion des portraits, Non Stop People vous propose d'en apprendre davantage sur Hervé, le Picard. À 43 ans, il est producteur de lait, avec une trentaine de vaches, et cultive des céréales dans les Hauts-de-France, plus précisément dans un petit village non loin de Conty. S'il vit encore chez ses parents, ce dernier est prêt à trouver la femme de sa vie. Sur sa page Instagram, Karine Le Marchand a dévoilé un extrait de son portrait dans lequel il révèle avoir connu "des amourettes, des copines d'école", qu'il aimait en secret. Cependant, il n'a jamais rien fait avec une femme. "Je n'ai jamais dormi avec une fille, ni couché. Je suis vierge, la page est blanche", lâche-t-il.

"Je suis heureux d'avoir pu participer à cette émission..."

Ce qu'il recherche : une femme "sincère" et "franche" sur sa démarche. La beauté lui importe peu. Ce qui compte, c'est qu'elle aime la nature, qu'elle soit "un peu bavarde" et qu'elle ait "un peu de caractère". Quant à l'âge, il souhaite s'engager avec une femme qui n'a pas plus de 40 ans. "J'ai le projet d'avoir des enfants", précise-t-il à l'animatrice.

Au Courrier Picard, Hervé s'est confié sur les coulisses de sa participation à "L'amour est dans le pré". "L’idée de participer est venue de mon beau-frère qui m’a inscrit à l’émission. La production m’a contacté, et je me suis pris au jeu", a-t-il dit. Et de poursuivre : "J’ai suivi un parcours classique, collège à Conty, CAP et BEP à l’école d’agriculture de Rouvroy-les-Merles, Bac au Paraclet à Cottenchy… avant de partir à l’armée. J'ai repris la ferme de mes parents en 2006". À noter qu'il est aussi 2e adjoint au maire dans sa commune. Concernant le tournage, Hervé n'a pas manqué de complimenter les équipes. "Elles sont très professionnelles. Le tournage s’est fait en plusieurs fois, et ce qui m’a étonné, c’est que toutes les prises sont uniques. Il n’y a pas de répétition… tout est pris sur le vif. C’est une expérience intéressante qui m’a fait découvrir le monde de la télévision. Je suis heureux d’avoir pu participer à cette émission grâce à de nombreux soutiens, spécialement celui du maire et de son épouse", a-t-il raconté à nos confrères.

Par Non Stop People TV