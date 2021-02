L'amour est dans le pré 2021 : Valentin, agriculteur "touchant" de la saison ? La Toile s'enflamme

La semaine dernière, Karine Le Marchand a fait son retour sur M6 aux commandes de la 16e saison de "L'amour est dans le pré". Lors de cette première soirée, les téléspectateurs ont fait la connaissance avec les six premiers agriculteurs de cette édition 2021 qui en compte 12 au total. Parmi eux, Hervé le Picard, un célibataire de 43 ans qui n'a jamais rien fait avec une femme. "Je n'ai jamais dormi avec une fille, ni couché. Je suis vierge, la page est blanche", a-t-il dit dans son portrait. Ce qu'il recherche : une femme "sincère" et "franche" sur sa démarche. Quant à l'âge, il souhaite s'engager avec une femme qui n'a pas plus de 40 ans. "J'ai le projet d'avoir des enfants", a-t-il précisé.

Ce lundi 8 février, M6 diffuse la deuxième partie des portraits de cette saison inédit. L'occasion pour les fidèles du programme de découvrir de nouveaux portraits, notamment celui de Delphine, première candidate lesbienne dans l'histoire du programme. Au Parisien, elle en a dit plus sur son passé amoureux. "Les sites de rencontre, cela n'a jamais fonctionné avec moi. Je suis tombé sur des filles qui ne voulaient pas les mêmes choses que moi", a-t-elle confié. En participant à l'émission, elle veut délivrer un "message de tolérance".

"Il est tellement touchant"

Lors de cette soirée, Karine Le Marchand a fait la connaissance de Valentin, un producteur de fleurs comestibles et maraîcher, originaire de Bretagne. Il est le benjamin de cette 16e saison. Avec son physique atypique - il mesure 1m95 et arbore une "barbe de Viking" (Le Télégramme) - le célibataire espère trouver la femme de sa vie, malgré sa timidité. En effet, M6 indique qu'il "ne sait pas comment aborder les femmes, bafouille, s'embrouille, et par dessus tout, ne comprend jamais vraiment s'il intéresse quelqu'un". Il n'a vécu qu'une seule relation, à 18 ans. La rupture a été difficile pour lui à digérer.

Pourquoi a-t-il accepté de participer à l'émission ? "J'ai dit oui car je suis seul depuis un moment, et je n'ai pas le temps de chercher l'amour", a-t-il confié à Ouest-France. Il est à la recherche d'une femme "gentille, sincère, qui accepte sa passion des fleurs". Pour les critères physiques, Valentin n'est pas exigeant, même si les cheveux longs le font craquer. Sur Instagram, la diffusion d'un extrait de son portrait sur la page consacrée à "L'amour est dans le pré" a fait réagir. "Il me tarde de voir les épisodes avec Valentin. Il est tellement touchant", a posté une internaute. "Mais il est super mignon. J'espère qu'il rencontrera une femme qui saura le combler", a poursuivi un autre. Autant dire qu'il fait déjà l'unanimité.

Par Clara P