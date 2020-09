L’amour est dans le pré : comment la production repère les prétendants à la recherche de buzz

"L'amour est dans le pré" revient sur M6 ce lundi 14 septembre pour une 15e saison inédite. Au total, 13 agriculteurs ont accepté de se lancer dans cette aventure. Une édition 2020 à laquelle Karine Le Marchand participe, et ce en tant qu'animatrice. Pour cette nouvelle salve de speed-datings, cette dernière a endossé un tout nouveau rôle. En effet, pour la première fois dans l'histoire du programme, elle a pu accompagner les célibataires lors de leurs rencontres amoureuses. "Je vais assister aux speed-datings et épauler les agriculteurs avant et après leurs rendez-vous amoureux. J'ai donc ce privilège de les accompagner, mais aussi d'assister aux débuts des histoires d'amour. C'est assez magique", a-t-elle confié dans le communiqué de presse de l'émission.

Avec la crise du coronavirus, la production a dû s'adapter et prévoir quelques changements. Dans un live organisé sur le compte Instagram de M6, Karine Le Marchand a répondu aux questions des internautes. L'un d'entre eux lui a demandé si les agriculteurs ont porté des masques pendant le tournage. "Non. On a fait tester tout le monde : les agriculteurs, les techniciens, les prétendants et puis tout le monde étaient négatifs, heureusement", a-t-elle répondu. Et de poursuivre sur le protocole sanitaire mis en place pendant le tournage : "Pas le droit de se toucher, un peu de distance... On avait mis du gel hydroalcoolique".

Des réseaux sociaux scrutés

Dans ce même échange 2.0, un internaute a voulu savoir comment la production repère les prétendants à la recherche de buzz. "Ça se sent. On les renifle assez fort", a répondu Karine Le Marchand. "On regarde sur leurs comptes Facebook s'ils se mettent en avant, avec plein de selfies toute la journée. Là, on se dit : 'Pour celle-là ou celui-là, on n'est pas sûr de sa sincérité'. Mais si le/la prétendant(e) a été choisi(e) par un agriculteur, c'est difficile de lui dire : 'Ne prends pas cette fille un peu vulgaire'", a-t-elle continué.

Dans la saison 7 de "L'amour est dans le pré" diffusée en 2012, Justine avait beaucoup fait parler d'elle. Souvenez-vous : elle était la prétendante de Bertrand, agriculteur du Rhône. Très vite, sur les réseaux sociaux, elle s'était attirée les critiques des internautes pour son manque de sincérité vis-à-vis du célibataire. En réalité, cette dernière était déjà en couple au moment du tournage. Elle s'était servie du programme pour se faire connaître.

Par Clara P