L’amour est dans le pré : deux candidats en couple exclus par la production

Le cœur à ses raisons que les productions de télé ne peuvent accepter. À la recherche de la perle rare, les agriculteurs débarquent dans "L’amour est dans le pré" plein d’espoir. Si certains ont la malchance de finir l’aventure seuls, d’autres prennent le temps de construire une relation stable. Et puis il y a les victimes des coups de foudre à l’instar de François et Laurence, candidats de la version belge du programme, rapporte le journal Metro.

Venus chercher - respectivement - un et une partenaire dans l’émission, les deux agriculteurs sont tombés sous le charme l’un de l’autre. S’ils ont commencé une relation hors caméra, ils ont tout de même participé à l’ouverture des courriers avant de se rendre aux traditionnels speed-datings, chacun de leur côté. À l’occasion de ces rendez-vous très appréciés des téléspectateurs, François ne s’est pas gêné pour inviter deux prétendantes à passer quelques jours chez lui à la ferme. Mais c’était sans compter sur sa compagne qui a décidé de tout dévoiler à la production quelques heures avant le tournage.

L'animatrice déçue par les candidats

"On n’a rien pu faire, c’était plus fort que nous et voilà, on s’est vu et c’est tout", ont expliqué les amants turbulents qui ont bien évidemment été exclus du programme. Un comportement qui a agacé Sandrine Dans, la présentatrice qui s’est sentie piégée : "J’ai cru sincèrement quand tu m’as dit que tu avais un coup de cœur. J’ai cru vraiment que c’était une première déclaration surprise. C’est une émission qui existe depuis 12 ans parce que les gens sont sincères vis-à-vis des autres et parce qu’on joue cartes sur table aussi".

Quant aux jeunes-femmes venues tenter leur chance avec l’agriculteur "la production a décidé de ne pas diffuser les speed-datings de François pour préserver l’intimité des jeunes femmes venues le rencontrer avec l’espoir de gagner son cœur", rapportent nos confrères.

Par C.F.